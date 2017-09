Regionalsport Schwarzwald VfB Villingen weiter ohne Punkt und Tor

Dritter Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1. Rietheim und DJK Villingen II an der Spitze

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 3:2 (1:0). In einer abwechslungsreichen Partie brachte Philipp Schwind die DJK-Reserve nach einer halben Stunde in Führung. Nach der Pause wurden die Gäste aktiver. Ali Turabi und Marcel Frank drehten die Partie innerhalb von zehn Minuten. Die DJK steckte aber nicht auf und drehte in einer hektischen Schlussphase durch Mark und Phil Schoner nochmals das Spiel. Tore: 1:0 (30.) Schwind, 1:1 (60.) Turabi, 1:2 (70.) Frank, 2:2 (85.) Mark Schoner, 3:2 (90.) Phil Schoner. ZS: 120.

NK Hajduk Villingen – SV Nußbach 5:2 (2:1). Hrvoje Jozinovic brachte die Gastgeber mit einem frühen Doppelpack mit 2:0 in Führung. Die Gäste reagierten aber gut. Steffen Schneider verkürzte umgehend. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach der Pause gelang Schneider nach einer Kombination über außen der Ausgleich. Danach drehte Hajduk wieder auf. Josip Matkovic sowie Ilija Jozinovic sorgten am Ende für einen verdienten, aber zu deutlichen Heimerfolg. Tore: 1:0 (5.) Hrvoje Jozinovic, 2:0 (14.) Jozinovic, 2:1 (17.) Schneider, 2:2 (52.) Schneider, 3:2 (70.) Matkovic, 4:2 (77.) Matkovic, 5:2 (86.) Jozinovic.

FC Triberg – FC Kappel 1:2 (1:1). Nach offener Anfangsphase brachte ein Eigentor der Gäste Triberg in Führung. Martin Geppert antwortete für Kappel sechs Minuten später mit dem 1:1. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Kappels Spielertrainer Kai Bommer erzielte spät den glücklichen, aber nicht unverdienten Siegtreffer für sein Team. Tore: 1:0 (22.) ET, 1:1 (28.) Geppert, 1:2 (84.) Bommer. ZS: 130. SR: Franz Walter (Welschensteinbach).

FC Schönwald – VfB Villingen 3:0 (1:0). Nach ausgeglichener Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten ging Schönwald durch Heiko Spath verdient in Führung und dominierte auch danach die Partie. Nach der Pause erhöhten Christian Duffner per Elfmeter sowie Nick Faigle frei vor dem Tor zum verdienten 3:0-Heimerfolg. Tore: 1:0 (22.) Spath, 2:0 (65.) Duffner, 3:0 (79.) Faigle. ZS: 150. SR: Benjamin Feta (Villingen).

FC Weilersbach – SG Buchenberg/Neuhausen 4:2 (1:2). Tolga Sözer brachte Weilersbach bereits nach zehn Minuten per Strafstoß in Führung. Die SG antwortete aber durch einen weiteren Elfmetertreffer von Daniel Jäckle prompt. Fabian Kasischke erzielte kurz vor der Pause den nicht unverdienten Führungstreffer für die Gäste. Nach der Pause drehten die Gastgeber auf. Zwei weitere Tore von Sözer sowie Karamo Nije sorgten für den verdienten Heimerfolg. Tore: 1:0 (10.) Sözer, 1:1 (13.) Jäckle (FE), 1:2 (40.) Kasischke, 2:2 (65.) Sözer, 3:2 (78.) Nije, 4:2 (83.) Sözer (FE). ZS: 90. SR: Claudius Hirt (Geisingen).

SV Rietheim – FC Peterzell 2:0 (0:0). In der ersten Hälfte hatte Rietheim ein leichtes Chancenplus, Peterzell hielt aber kämpferisch gut dagegen. Nach der Pause verwertete Markus Neumann eine flache Hereingabe von links aus kurzer Distanz zum 1:0. Nach dem gleichen Muster erzielte auch Nico Meder das 2:0 nach 82 Minuten. Unterm Strich ein verdienter Heimerfolg. Tore: 1:0 (53.) Neumann, 2.0 (82.) Meder. ZS: 170. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).

FC Fischbach – Spfr. Neukirch 3:0 (1:0). Fischbach kontrollierte das Spiel, während die Gäste nur auf Konter lauerten. Julian Stern köpfte die Hausherren nach 22 Minuten verdient in Führung. In Abschnitt zwei erhöhten Marvin Stern per Volleyschuss sowie Gerd Müller nach schönem Spielzug durch die Mitte auf 3:0. Gästekeeper Fabio Gulizia verhinderte eine höhere Pleite. Tore: 1:0 (22.) Julian Stern, 2:0 (58.) Marvin Stern, 3:0 (68.) Müller. ZS: 100. SR: Andreas Sättele (Löffingen).