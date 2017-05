Regionalsport Schwarzwald VfB Villingen verpasst Sensation knapp

24. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1. FC Unterkirnach holt wichtigen Dreier

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Kreisliga, Staffel 1: (jsi) DJK Villingen II – FC Triberg 2:5 (1:2). Die Villinger gingen in Führung und waren lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner. Durch einen Doppelschlag nach der Pause drehten die Triberger das Spiel. Tore: 1:0 (23.) Armend Zymi, 1:1 (38.) Pascal Dold, 1:2 (41.) Florian Qorraj, 2:2 (46.) Christian Neininger, 2:3 (51.) Steffen Holzapfel, 2:4 (53. ET) Philipp Schwind, 2:5 (68.) Qorraj. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Tannheim 5:0 (1:0). Das Spiel hatte viele Torchancen zu bieten. Im engen ersten Abschnitt kam auch Tannheim zu zwei dicken Möglichkeiten. Die SG verschoss einen Elfmeter. Hälfte zwei war eine klare Sache für den Gastgeber. Tore: 1:0 (45.) Julian Lelle, 2:0 (70.) Daniel Jäckle, 3:0 (75.) Jäckle, 4:0 (78.) Jona Schäfer, 5:0 (85.) Sandro Dalfovo. ZS: 120. SR: Dieter Heizmann (Mühlenbach).

FC Kappel – Spfr. Neukirch 0:0 (0:0). Insgesamt hatte Kappel ein leichtes Chancenplus. Es war zwar keine lahme Nullnummer, doch die Partie verlief auch nicht auf einem hohen spielerischen Niveau. Beide Seiten glänzten durch gute Abwehrreihen. ZS: 100. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

FC Unterkirnach – FC Peterzell 1:0 (0:0). Peterzell fand nie richtig ins Spiel. Verletzungsbedingt musste zudem Dennis Haas unmittelbar nach Anpfiff der zweiten Hälfte vom Platz. Unterkirnach kämpfte gut. Eigentlich lief das Spiel auf ein wenig unterhaltsames 0:0 hinaus. Tor: 1:0 (73.) Marius Hönig. ZS: 120. SR: Werner Bantle (Winzeln).

SV Rietheim – NK Hajduk Villingen 0:2 (0:1). Hajduk startete besser in die Partie und spielte sich gute Chancen heraus. Ivica Jozinovic erzielte nach einer Ecke das 0:1. Nach dem Seitenwechsel legte Ilija Jozinovic nach schöner Kombination nach. Rietheim übte zu wenig Druck aus. Tore: 0:1 (20.) Ivica Jozinovic, 0:2 (53.) Ilija Jozinovic. ZS: 100. SR: Frank Faller (Bräunlingen).

FC Weilersbach – FC Gütenbach 3:0 (1:0). Weilersbach ließ in Hälfte eins viele gute Chancen aus und führte dank eines Eigentores "nur" mit 1:0. In Hälfte zwei steigerten sich die Hausherren nochmals: Sinan Kurban schloss zwei gute Kombinationen zur Entscheidung ab. Der FCG verkaufte sich teuer. Tore: 1:0 (23.) ET, 2:0 (52.) Kurban, 3:0 (61.) Kurban. ZS: 60. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).

FV Marbach – VfB Villingen 3:3 (1:1). Der Spitzenreiter startete furios. Florian Ehmann traf nach zwei Minuten. Marbach ließ danach noch weitere Chancen aus. Stefan Drzyzga glich nach 25 Minuten aus. Mit einem Doppelschlag nach der Pause drehte der VfB die Partie und hatte Chancen aufs 1:4. Marbach zeigte tolle Moral und glich spät aus. Tore: 1:0 (2.) Ehmann, 1:1 (25.) Drzyzga, 1:2 (57.) Enis Beyleroglu, 1:3 (59.) Steffen Restle, 2:3 (72.) Luis Kohlermann, 3:3 (83.) Ehmann (FE). ZS: 180. SR: Sandro Pinna (Geisingen).

FC Fischbach – FC Königsfeld 4:0 (2:0). Die Anfangsphase war ausgeglichen, dann brachte Julian Stern die Hausherren per Elfmeter in Front. Kurz danach schloss Andreas Zimmermann einen schönen Spielzug zum 2:0 ab. In Hälfte zwei schraubten Marvin Stern und Florian Brode das Ergebnis weiter nach oben. Tore: 1:0 (26.) Julian Stern, 2:0 (29.) Zimmermann, 3:0 (53.) Marvin Stern, 4:0 (74.) Brode. ZS: 120. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).