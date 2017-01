Donaueschingen Verstärkung für Hammers

American Footballer bereiten sich mit einigen neuen Spielern auf die neue Saison vor

American Football: (rom). Die neue Landesligasaison der Neckar Hammers beginnt zwar erst im April. Dennoch laufen die Vorbereitungen bei den Footballern des FSV Schwenningen auf Hochtouren.

Die Hammers verzeichneten seit Herbst einen regen Spielerzulauf. „Diese Spieler gilt es nun fit zu machen für die bevorstehenden Aufgaben“, so Headcoach Reimar Fauser. Dies wird auch notwendig sein, schließlich gilt es die Abgänge, die es aus beruflichen und Studium bedingten Gründen gab, zu kompensieren. Neben Kicker Marc Plesse und Defenseliner Julien Marcq muss auch noch Mario Ganser ersetzt werden. Das „Laufwunder“ zog es beruflich nach Übersee. Trotz der drei Abgänge ist Fauser zuversichtlich: „Ich habe ein gutes Gefühl. Mit Tim Braun haben wir zudem wieder einen wichtigen Routinier im Team“. Braun fiel in der Saison 2016 zu Rundenbeginn aus, wird nun aber wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Auf die Frage nach dem Saisonziel 2017 wiegelt der Headcoach ab: „Wir haben unsere Saisonziele noch nie an einer Platzierung festgemacht, allerdings haben wir schon den Anspruch oben mitzuspielen“.

Durch die Umstrukturierung der Ligen rückte Landesliga-Vizemeister Ostalb Highlanders in die Oberliga auf. Da lediglich ein Aufsteiger aus der Bezirksliga in der Landesliga neu ist, sind die Neckar Hammers auf dem Papier die stärkste Mannschaft der Liga. Doch Fauser warnt: „Es hat sich vergangenes Jahr gezeigt, dass man schnell ins Mittelfeld abrutschen kann.“

Die beiden Headcoaches Reimar Fauser (Offense) und Lars Wührmann (Defense) bekommen ab der neuen Saison ebenfalls Verstärkung. Mit dem Stockacher Matthew Corwin kommt ein Trainer in die Neckarstadt, um neue Ideen und Taktiken ins Team zu integrieren. Mit den Trainern für die einzelnen Special Teams sehen sich die Neckarstädter somit für die anstehenden Aufgaben sehr gut gerüstet. Die Hammers, die 2011 von Donaueschingen in die Neckarstadt zogen, spielen 2017 bereits ihre sechste Saison in Schwenningen.