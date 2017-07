Verratti will Zittereinlage vermeiden

Fußball-Bezirksligisten in der Saisonvorbereitung: FC Brigachtal strebt frühen Klassenerhalt an

Fußball-Bezirksliga: (daz) Zweimal musste der FC Brigachtal in den vergangenen Jahren bis zum letzten Bezirksliga-Spieltag zittern, bevor der Klassenerhalt endlich sicher war. „Auf die Spannung und den Stress kann ich gern verzichten. Diesmal wollen wir frühzeitig den Ligaerhalt fixieren“, sagt Trainer Massimo Verratti, der in seine zweite Saison als verantwortlicher Trainer geht. Damit sich der Wunsch des Trainers erfüllt, haben die Brigachtaler ihren Kader deutlich aufgestockt. Sechs externe Zugänge und zehn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs klopfen in der Vorbereitung an die Tür, um sich einen Platz im rund 20 Spieler großen Kader zu sichern.

Verratti weiß genau, dass auf die Brigachtaler wieder eine schwere Saison zukommen wird. „Viele sehen uns als Abstiegskandidaten, zumal die drei Neulinge wohl eher nicht zu diesem Kreis gerechnet werden. Die Liga ist noch stärker geworden, aber wir werden uns nicht verstecken. Wir haben das Potenzial für den Klassenerhalt“, sagt der Coach. Dafür muss vor allem die Chancenverwertung deutlich verbessert werden. „Hier haben wir die größten Steigerungsmöglichkeiten. Wenn wir dieses Manko abstellen, werden wir auch mehr Punkte einfahren“, betont der Trainer. Außerdem wünscht er sich im Spiel eine bessere Verständigung und Kommunikation der Spieler untereinander.

Einen namhaften Zugang haben die Brigachtaler für die Torhüterposition gewonnen. Sebastian Schestakow spielte schon für höherklassige Teams, zuletzt bei der DJK Donaueschingen. Außerdem neu sind Patrick Bronner, Marcello Guarrisco (beide Obereschach), Christian Blockus (Buchenberg/Neuhausen), Kristian Freitag (Bad Dürrheim II) und Kushtin Hajolli (Zagreb Villingen). Aus dem eigenen Nachwuchs kamen Tobias Bucher, Alexander Zell, Felix Koziol, Silas Haselbacher, Nicolai Trayer, Nils Weißmann, Stefan Thelen, Henrik Effinger, Daniel Meyer und Jedediah Bartler. Mit Dominik Bertsche (Konstanz) und Dominik Cristilli (VfB Villingen) gibt es zwei Abgänge.

Für Verratti ist Aufsteiger FV Marbach der heißeste Titelkandidat. Auch Hochemmingen, Geisingen und Königsfeld zählt der Übungsleiter zu den ambitionierten Teams in der kommenden Saison. Der FC Brigachtal bestreitet das erste Punktspiel am 20. August beim FC Pfaffenweiler. Zum ersten Heimspiel eine Woche später kommt die SG Riedböhringen/Fützen. Alle Heimspiele der Saison werden auf dem Platz in Klengen ausgetragen, da Kirchdorf zu einem Jugendzentrum ernannt wurde.