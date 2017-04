Verletzung von Cristilli trübt Villinger Erfolg

Rund um das Verbandsliga-Derby zwischen dem FC 08 Villingen und dem FC Bad Dürrheim

Fußball-Verbandsliga: (sum) Derbysieg, weiter souveräne Tabellenführung, 1.500 Besucher – doch die schwere Verletzung von Danilo Cristilli trübte einen für den FC 08 erfolgreichen Nachmittag. Überbordende Freude war in den Reihen der Villinger Akteure gleichwohl nicht Trumpf, eher das konzentrierte Nicken nach einer Pflichterfüllung. „Wir sind die Einzigen, die uns noch ein Bein stellen können“, meinte der starke Mittelfeldregisseur Stjepan Geng. Und Gianluca Serpa gestand, er habe das Parallelspiel der Verfolger Freiburger FC und Denzlingen gar nicht mehr im Kopf gehabt, denn man dürfe ohnehin nur auf sich selbst schauen.

Maric warnt: Sechs Spieltage sind es noch, vier Punkte und 21 Tore Vorsprung auf den Freiburger FC haben die Nullachter. Selbst beim FFC und in Denzlingen, ist man sich sicher, dass der Meister FC 08 Villingen heißen wird. Doch die Mannschaft selbst will verständlicherweise nur von Spiel zu Spiel denken. Oder wie es Coach Jago Maric auf die Frage, welcher der künftigen Gegner denn noch besonders gefährlich sei, ausdrückte: „Jeder.“

Riesenerfolg: Auch Reiner Scheu, selbst alter Nullachter, ist sich sicher, dass der FC 08 nächstes Jahr in der Oberliga spielen wird. „Und darüber freuen wir uns, weil wir höherklassigen Fußball in der Region vermissen“, sagte Scheu bei der Pressekonferenz, an der er trotz einer Bronchitis teilnahm. Was sein eigenes Team betreffe, so wäre ein Platz zwischen 6 und 8 „für so einen kleinen Verein wie den unseren ein Riesenerfolg“, so Scheu. Man habe trotz der Verletztenserie vermutlich nichts mit dem Abstieg zu tun und zudem gute Chancen, zum vierten Mal in Folge einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Scheu: „Das ist angesichts unseres Mini-Etats eine starke Leistung.“

Platzsorgen: Reiner Scheu hat allerdings andere Sorgen. Dies wurde nach dem Dank von Jago Maric an die Stadt Villingen-Schwenningen, die einen gut bespielbaren Rasen ermöglicht habe, deutlich: Scheu: „Der Rasen war wirklich in einem guten Zustand. Vielleicht kann Jago auch mal wegen unseres Platzes bei der Stadt Bad Dürrheim anrufen. Meine Anrufe fruchten nämlich nicht.“ Im Gegenzug werde man sich gerne bemühen, die FC 08-Verfolger Freiburger FC und FC Denzlingen zu schlagen.

Vierter Kreuzbandriss: Vier Kreuzbandrisse innerhalb eines Teams während einer Saison – das gibt es fürwahr selten. Doch Danilo Cristilli ist – zumindest zu 99 Prozent – die Nummer 4 nach Damian Kaminski, Gian-Luca Reho und Manual Stark. Jago Maric beschrieb in der Pressekonferenz eindrücklich die Situation in der Halbzeitpause, als Notarzt plus drei Sanitäter sich um den Nachwuchsstürmer kümmerten. Cristilli droht nun ein halbes Jahr Pause. Besonders betroffen: Sein Onkel Gaetano, Geschäftsführer beim FC 08. Ihm blieb nur noch der Galgenhumor: „Ich weiß auch nicht, was da los ist: Vier Kreuzbandrisse – und alle vier Spieler sind beruflich bei mir beschäftigt“, sagte der Inhaber eines Villinger Fitness-Studios.