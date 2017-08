Regionalsport Schwarzwald Verdienten Punkt verpasst

Rund um die Villinger Niederlage in Ravensburg. Kapitän Benedikt Haibt bald wieder zurück

Fußball-Oberliga: Am vierten Spieltag kassiert Aufsteiger FC 08 Villingen seine erste Niederlage. Grämen musste sich Trainer Jago Maric nach dem 0:1 beim FV Ravensburg aber allenfalls über das Ergebnis und die Chancenverwertung, wobei Ravensburgs Schlussmann Kevin Kraus auch einen außergewöhnlich guten Tag erwischt hatte. Spielerisch machten die Nullachter bei den Oberschwaben dort weiter, wo sie die Saison begonnen hatten: Mit Ballsicherheit, schnellem Umschaltspiel und einer recht sattelfesten Abwehr. Auch Ravensburgs Trainer Wolfram Eitel zollte dem Aufsteiger seinen Respekt: „Das ist eine wirklich starke Mannschaft.“

Punkt wäre verdient: „Eigentlich war es ein typisches Unentschieden-Spiel. Ein solches Resultat wäre auch verdient gewesen“, sagte Gaetano Cristilli, Interims-Sportvorstand und Geschäftsführer beim FC 08. Dafür, dass Villingen sich in Ravensburg in den vergangenen Jahren fast immer schwer getan habe, sei die Vorstellung durchaus in Ordnung gewesen. Auch Jago Maric betonte, es gebe keinen Grund, Grundsätzliches zu ändern, sein Team sei auf einem guten Weg. Abgesehen von der spielerisch starken Leistung belegt der FC 08 trotz der Niederlage immer noch einen stolzen Platz 3...

Noch keine endgültige Diagnose: Die Leistung beim FV Ravensburg ist auch deshalb hoch einzuschätzen, weil mit Pablo Gil und Benedikt Haibt zwei Leistungsträger verletzungsbedingt fehlten. Bei Gil gibt es noch keine endgültige Diagnose: Der spanische Neuzugang saß am Wochenende zwar schon wieder auf einem Trainingsrad im Sportstudio, klagte jedoch immer noch über Schmerzen. Ob es die – im Zweifelsfall glimpflichere – Prellung oder doch etwas Gravierenderes ist, wird sich wohl erst Anfang nächster Woche herausstellen, wenn Gil einen MRT-Termin hat. Mindestens zwei Wochen wird der FC 08 auf den Abwehrorganisator also noch verzichten müssen. Mit dieser Verletzungsdauer könnten aber wohl alle Beteiligten ganz gut leben.

Aufbautraining: Kapitän Benedikt Haibt befindet sich derweil auf einem guten Weg der Rekonvaleszenz. „Er ist schon wieder voll im Aufbautraining“, berichtete Cristilli. In zwei bis drei Wochen könnte Haibt dem Team wieder zur Verfügung stehen, was Trainer Maric eine weitere Option in der Offensive böte.

Gute Genesung: Gute Fortschritte macht auch mit Danilo Cristilli ein weiterer Offensivmann, der vergangene Saison Nummer vier im Kreuzbandriss-Quartett mit Damian Kaminski, Manuel Stark und Gian-Luca Reho darstellte. „Danilo ist psychisch und physisch stark“, sagt sein Onkel Gaetano. Er rechne damit, dass der junge Stürmer die Vorbereitung zur Rückrunde möglicherweise schon wieder voll mitmachen könne. „Das hängt aber natürlich auch von den Bodenverhältnissen im Winter ab. Riskieren sollte man nichts.“

Kuriose Ergebnisse: Die Oberliga zeichnet sich auch diese Saison durch eine gewisse Unberechenbarkeit aus. Der vor der Saison als Topfavorit bezeichnete 1. CfR Pforzheim hat nun schon mächtig Federn lassen müssen – nicht nur in Villingen, wo die Mannschaft von Adis Herceg zum Saisonauftakt 1:3 verlor. Am vergangenen Samstag gab es den vorläufigen Tiefpunkt: Im heimischen „Holzhof“ kassierte das hoch gewettete und mit etlichen Regionalliga-Akteuren verstärkte Pforzheimer Team ein ziemlich peinliches 2:7 gegen die TSG Balingen und weist nun die meisten Gegentore aller 18 Oberligisten auf. Prompt gab es schon erste Rücktrittsforderungen gegen Herceg. Die Pforzheimer Verantwortlichen wollen aber weiter am Coach festhalten. Keine Blöße gibt sich derweil Regionalliga-Absteiger Nöttingen – drei Siege in bislang drei Partien. Am Samstag brachten es die „Violetten“ aus dem Remchinger Ortsteil fertig, einen 1:2-Rückstand zur Halbzeit beim SV Sandhausen II in ein 7:2 umzumünzen. Das zeigt der Konkurrenz überdeutlich: Der FC Nöttingen will wieder zurück in die dritthöchste Liga.