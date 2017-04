Regionalsport Schwarzwald Verbandsligaderby schon vor der Pause entschieden

FC 08 Villingen besiegt FC Neustadt mit 3:0 Toren. Teyfik Ceylan (2) und Nedzad Plavci treffen für den Sieger

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Neustadt 3:0 (3:0). (mp) Der FC 08 hat am Freitagabend das Schwarzwald-Derby gegen den FC Neustadt klar und verdient mit 3:0 Toren gewonnen. Vor 500 Zuschauern im Villinger ebm-Papst-Stadion stand der Endstand schon zur Pause fest.

Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden vor einer Woche in Bühlertal nahm Nullacht-Trainer Jago Maric zwei Änderungen vor. Er brachte Turan Sahin und Daniel Niedermann für Frederik Bruno und Ali Günes in der Anfangsformation. Und die Gastgeber begannen die Partie sehr zielstrebig und druckvoll. Bereits nach sechs Minuten legte Nedzad Plavci den Ball auf Turan Sahin ab, der blitzschnell auflegte, aber Nullacht-Kapitän Benedikt Haibt vergab diese gute Möglichkeit. Fünf Minuten später schickte Sahin Plavci mit einem langen Ball auf die Reise. Der Villinger Torjäger umkurvte Neustadts Simon Gantert, wurde aber im letzten Moment durch einen Gästespieler vom erfolgreichen Abschluss abgehalten.

Villingen setzte nach und wurde belohnt. Ein Eckball von der rechten Seite durch Teyfik Ceylan fand am langen Pfosten Nedzad Plavci, der den Ball aus kurzer Distanz in Minute 19 mit seinem 22. Saisontreffer zum 1:0 für die Gastgeber über die Torlinie drückte. Villingen hätte fünf Minuten später nachlegen können. Nach einem schönen Zuspiel von Ceylan tauchte Haibt alleine vor dem gegnerischen Tor auf, aber der Heber von Villingens Spielführer war zu schwach und so hatte Neustadts Torhüter Gantert keine Probleme den Ball aufzunehmen. Danach fiel fast der Ausgleich. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld kam der aufgerückte Tobias Gutscher an den Ball, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Nullacht-Torhüter Christian Mendes (30.).

Die Gäste schienen sich nun mehr zuzutrauen, aber mitten in dieser Phase fiel der zweite Treffer für die Gastgeber, als der emsige Teyfik Ceylan aus rund 25 Metern Maß nahm und zum 2:0 erhöhte (38.). Und die Nullachter setzten nochmals nach. Eine Minute vor der Pause leitete Gianluca Serpa den Angriff über die rechte Seite ein. Haibt scheiterte zunächst an Gantert, aber den Abpraller verwertete Ceylan mit seinem zweiten Treffer zum 3:0-Halbzeitstand.

In der zweiten Halbzeit nahmen die Gastgeber deutlich das Tempo aus dem Spiel. Neustadt hatte vorbeugend in der Pause den bereits gelb-verwarnten Torjäger Sam Samma ausgewechselt. Für die Gäste ging es einzig um Schadensbegrenzung. In einer Partie, die in den zweiten 45 Minuten eher freundschaftlichen Charakter hatte, gaben die Gastgeber weiter den Ton an. Plavci (57.) und Ceylan (59.) ließen gute Chancen aus. Danach versuchte Maric mit einem Dreifachwechsel (Gian-Luca Reho, Ali Günes und Tobias Weißhaar kamen) für frischen Wind zu sorgen, aber die Konsequenz im Abschluss fehlte weiterhin. Pech hatte Damian Kaminiski, der zehn Minuten vor Spielende für Mario Ketterer kam und sein Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause (Kreuzbandriss) feierte. Villingens Nummer neun scheiterte mit einem abgefälschten Schuss an Gantert.

Am Montag muss der FC 08 zum SC Lahr reisen. „Dies wird wieder eine schwere Aufgabe. Wir müssen uns jetzt zwei Tage gut regenerieren und dann die Partie mit der gleichen Konzentration wie das Spiel gegen Neustadt in der ersten Halbzeit angehen", betone Maric, der zum Spiel sagte: "Wir haben sehr stark begonnen und hatten vor dem 1:0 schon drei gute Möglichkeiten. Danach hält uns Torhüter Mendes im Spiel. Es war wichtig, dass wir gegen Ende der ersten Halbzeit nachgesetzt haben. In der zweiten Halbzeit ließ aber unsere Chancenauswertung zu wünschen übrig."

Neustadts Trainer Benjamin Gallmann resümierte: "Ein hochverdienter Sieg für Villingen. Wir wollten mit einer Fünferkette den Gegner überraschen, aber das klappte nicht. Nach der Pause ging es für uns um Schadensbegrenzung und darum, dass sich kein Spieler verletzt, denn am Montag steht für uns ein Endspiel um den Klassenerhalt gegen Pfullendorf an."

Tore: 1:0 Nedzad Plavci (19.), 2:0 und 3:0 beide Teyfik Ceylan (38. und 44.); SR: Gallus, ZS: 500.

FC 08 Villingen: Mendes, Serpa, Niedermann, Ovuka, Ketterer (80. Kaminski), Wehrle, Geng (63. Reho), Ceylan, Sahin (63. Günes), Haibt (63. Weißhaar), Plavci.

FC Neustadt: Gantert, Gutscher (46. Maier), Papa, Weerakkody, Bruhn, Heitzmann (66. Mundinger), Falkowski, Katava, Ralf Schubnell, Peter Schubnell (78. Eckert), Samma (46. Feger).