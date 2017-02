Verbandsliga-Spiel in Neustadt weiter fraglich

Platz zur Hälfte mit Schnee bedeckt

Fußball-Verbandsliga: (daz) Erst am heutigen Samstag wird endgültig entschieden, ob das für 14.30 Uhr geplante Punktspiel zwischen dem FC Neustadt und dem FC Bad Dürrheim ausgetragen wird. Am Freitag präsentierte sich der Rasenplatz in Neustadt zur Hälfte vom Schnee befreit. Auf den anderen Flächen lag eine Schneeschicht von zwei bis drei Zentimetern. Am Freitag um 18 Uhr schaute sich der herbei gerufene Platzbeauftragte die Bedingungen an und entschied, die Partie nicht abzusagen. "Wir wurden beauftragt, mit Helfern am Samstag die Schneereste zu entfernen. Ob das gelingt, kann ich nicht sagen", teilte am Freitagabend Rolf Eckert, sportlicher Leiter und Vizechef in Neustadt mit. Somit zeichnet sich ab, dass wohl erst der Schiedsrichter vor der Partie ein Urteil fällen wird, ob gespielt werden kann. Die Kurstädter müssen möglicherweise an- und ohne Spiel abreisen. "Wir hätten gern am Freitag Klarheit gehabt", sagte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu. Beide Trainer kündigten an, bei Spielabsage eine Trainingseinheit anzusetzen.