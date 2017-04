Villingen-Schwenningen Verbandsliga-Derby: Die Rollen sind klar verteilt

FC 08 Villingen gegen FC Bad Dürrheim klarer Favorit. Vierstellige Besucherzahl im Friedengrund erwartet

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Bad Dürrheim (Samstag, 15.30 Uhr). Es ist angerichtet für das Derby: Tabellenführer Villingen empfängt die im gesicherten Mittelfeld platzierten Bad Dürrheimer und will Revanche für das 1:1 am 3. Oktober 2016 im Hinspiel nehmen, vor allem aber drei Punkte einsacken. „Wir haben in Bad Dürrheim nicht gut gespielt, aber diese Partie ist längst abgehakt“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric. Gleichwohl werde man im Vergleich zur Vorrundenbegegnung „eine Schippe drauf legen müssen“.

Personell sieht es bei den Nullachtern gut aus – mit einer Ausnahme: Für Defensivmann Timo Wagner ist die Saison nach einem Handwurzelbruch gelaufen. Maric: „Er muss für vier Wochen eine Schiene tragen.“ Mario Ketterer steht hingegen ebenso wieder zur Verfügung wie Tevfik Ceylan und der beim 6:0 in Stadelhofen wegen Gelb-Rot gesperrte Danilo Cristilli. Nicht nur wegen der Derby-Situation erwartet Maric ein hartes Stück Arbeit für seine Mannschaft. „Bad Dürrheim ist ein starker Gegner, gegen den wir mit höchster Konzentration zu Werke gehen müssen.“ Er rechnet mit einem sehr motivierten Rivalen, der nichts zu verlieren hat. Klar ist für Maric aber auch: „Wenn wir eine starke Leistung abrufen, müssten wir die Partie für uns entscheiden.“

Im Nullacht-Tor steht weiterhin Christian Mendes, auch wenn Daniel Miletic nach seiner Fingerverletzung inzwischen wieder einsatzfähig ist. Ob Gian-Luca Reho im Kader des Verbandsliga-Teams steht oder für die gleichzeitig spielende U 23 aufläuft, soll sich kurzfristig entscheiden. Damian Kaminski ist jedenfalls für die U 23 vorgesehen. Manuel Stark wird hingegen auch an diesem Wochenende sein Comeback noch nicht feiern können. Maric rechnet mit einer guten Publikumsresonanz im Friedengrund. Die FC 08-Verantwortlichen hoffen auf eine vierstellige Besucherzahl. Maric: „Wir sind Tabellenführer und haben zu Hause gute Leistungen gezeigt. Und es ist ein Derby – wenn nicht jetzt, wann sonst sollen die Zuschauer kommen?“

Im Falle eines Sieges könnte der FC 08 seinen Vorsprung auf die Verfolger weiter ausbauen, denn parallel treffen der Freiburger FC und der FC Denzlingen in einem weiteren Verbandsliga-Derby aufeinander. An diese Partie will Maric aber keine Gedanken verschwenden. „Wir müssen auf uns schauen“, sagt er. „Abgesehen davon: Sollten wir tatsächlich gewinnen, ist es mehr oder weniger egal, was die anderen machen.“

Bad Dürrheim ohne Druck

Mit dem 1:1 im ersten Vergleich gelang dem FC Bad Dürrheim eine Überraschung. Allerdings sind die Kurstädter weit davon entfernt, am Samstag an ein ähnliches Ergebnis zu glauben. „Wir sind personell nicht so stark besetzt wie am 3. Oktober. Außerdem hat Villingen einen Lauf und wird sich auf dem Weg zur Meisterschaft nicht mehr aufhalten lassen“, sagt Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu. Für ihn ist das Duell noch immer ein besonderes Spiel. „Wenn man so nah am Stadion im Friedengrund wohnt und viele Jahre für die Nullachter als Spieler und Trainer gearbeitet hat, lässt sich das nicht wegdiskutieren“, sagt der Fußballlehrer. Jetzt aber sei er Trainer des FC Bad Dürrheim und mit dafür verantwortlich, dass sich seine Mannschaft am Samstag gut und möglichst teuer verkauft.

Scheu hat den Gegner zuletzt nicht beobachtet, kennt aber die Stärken der Villinger aus dem Effeff. „Diese Mannschaft hat in der Verbandsliga nichts zu suchen. Die Klasse der Einzelspieler ist enorm. Der FC 08 Villingen wird mit großer Sicherheit in die Oberliga aufsteigen.“ Ziel seiner Jungs sei es daher, sich achtbar zu schlagen, eine gute Leistung abzurufen und „möglichst einen ähnlich guten Tag wie am 3. Oktober zu erwischen“. Dank der zuletzt starken Ergebnisse und den seit dem vergangenen Wochenende erreichten 40 Punkte, dürfen die Kurstädter ohne Druck anreisen und aufspielen. Der Klassenerhalt sollte sicher sein, zumal die Kurstädter auch ein ausgezeichnetes Torverhältnis besitzen.

Scheu darf sich am Samstag über zwei Rückkehrer in seinem Team freuen. Nico Tadic hat seine Verletzung auskuriert und Patrick Detta seinen kurzfristigen Fieberanfall überwunden. Detta sollte somit in der Innenverteidigung neben Kapitän Yannik Bartmann gesetzt sein. Tadic soll mit seiner Schnelligkeit die Offensivbemühungen unterstützen. Nicht im Kader steht Karsten Scheu, der am vergangenen Wochenende ein Comeback gab. Der ehemalige Kapitän ist nicht ganz fit und hat bereits angekündigt, in diesem Fall auf einen Einsatz zu verzichten.

Wohl erst am Samstag wird sich entscheiden, ob Reiner Scheu selbst auf der Dürrheimer Bank sitzt. Den Fußball-Lehrer hatte zuletzt eine Bronchitis erwischt. Die Trainingswoche leitete daher Assistent Frank Holder. Sowohl Holder als auch Scheu appellierten an die eigenen Spieler, nicht übermotiviert aufzutreten. Scheu: „Da wir schon Spieler der zweiten Mannschaft mitnehmen müssen, wäre es ein Rückschlag, Spieler wegen eines Platzverweises zu verlieren.“