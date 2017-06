Donaueschingen Veränderung auf zwei Positionen

Damen des TC BW Donaueschingen gastieren in Grenzach. Badenliga Herren 30 mit Heimspiel

Tennis, Oberliga Damen: (rom) Nach ihrem souveränen Heimsieg gegen den TC Radolfzell II wollen die Damen des TC BW Donaueschingen um Mannschaftsführerin Vanessa Göpfert am Sonntag (Beginn 11 Uhr) beim TC Grenzach weitere Zähler einfahren. Teammanager Arno Göpfert wird sein Team an zwei Positionen verändern. „Dazu zählt auch der weitere Einsatz von Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft“, so Göpfert.

Beim TC Grenzach, der bisher alle seine Partien verlor, rechnet Göpfert an den vorderen Positionen mit der Schweizerin Mirjam Gämperli und der Italienerin Diana Carollo sowie den erfahrenen Tabea Toporzissek und Claire Hupfer. Göpfert: „Grenzach hat zweimal nur unglücklich verloren und wird alles daran setzen, vom Tabellenende wegzukommen. Wir werden dieses Team auf keinen Fall unterschätzen“.

Badenliga, Herren AK 30: Zum vorletzten Spieltag empfangen die Herren des TC BW Donaueschingen den TC Neckar-Ilvesheim (Sonntag, 11 Uhr – Tennisanlage im Schlosspark). Die Gäste sind punktgleich nur eine Position vor den viertplatzierten Baaremern, die nach ihrem letzten Heimsieg vergangenen Wochen, den Klassenerhalt sicher haben und somit unbeschwert aufspielen können.