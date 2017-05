Regionalsport Schwarzwald Unterkirnachs Trainer Gerd Fichter: Wir sind ja nicht naiv

Rückblick auf vorletzten Spieltag in der Kreisliga A 1. Duell im Kampf um den sicheren Klassenerhalt

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Nachdem der Titelgewinn des FV Marbach schon länger perfekt war, hat sich am Wochenende der NK Hajduk Villingen den zweiten Platz und damit die Aufstiegsspiele gegen den Vizemeister der Staffel 2 gesichert. „Wir haben eine ganz starke Saison gespielt. Die Aufstiegsrunde ist für mich ein Etappenziel. Nun wollen wir den Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga perfekt machen“, sagt Trainer Predrag Kicic. Dass dort wohl die SG Riedöschingen wartet, gefällt Kicic nicht: „Wir haben ein gutes Verhältnis zur SG Riedöschingen und wollten diesen Gegner unbedingt vermeiden. Nun wird es doch so kommen.“ Hajduk tat sich beim 1:1 in Tannheim etwas schwer. Am Sonntag sorgte jedoch die Niederlage von Verfolger Triberg und der damit gesicherte zweite Rang für große Freude.

Frust, Leere, Enttäuschung – beim FC Triberg kommt nach dem 4:5 in Unterkirnach alles zusammen. Zum vierten Mal in Folge schließt die Elf die Saison auf Platz drei. „Im Wort Triberg steckt die Silbe Tri. Vielleicht muss es so sein“, orakelt Trainer Martin Hettich. Er findet es einfach nur bitter, dass seine Elf die Chance auf Platz zwei nicht genutzt hat. „Wir haben zu viele Punkte gegen Mannschaften der zweiten Tabellenhälfte liegen gelassen. Und wir mussten zu oft personell umstellen. Andererseits haben wir auch beide Partien gegen Hajduk verloren“, fügt Hettich an. Er hätte sich einen anderen Abgang als Trainer gewünscht und weiß, dass sein Name in Triberg wohl immer mit Platz drei verbunden wird. „Es gibt Vizekusen und es gibt Triberg. So ist es im Sport“, kann Hettich schon wieder schmunzeln.

Obwohl Trainer Hannes Feucht krankheitsbedingt den 5:0-Erfolg seiner SG Buchenberg/Neuhausen gegen Gütenbach verpasste, vernahm er das Ergebnis sehr wohlwollend. „Nach der 0:6-Pleite bei Hajduk haben wir uns geschworen, die Saison nicht austrudeln zu lassen. Mit dem 5:2 gegen Peterzell und dem Sieg gegen Gütenbach hat die Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt. Mir war es wichtig, die zwei Heimspiele zu gewinnen“, betont Feucht. Die Auftritte unterstreichen die Heimstärke der SG Buchenbach, die in der Heimtabelle Platz zwei belegt. „Nun gilt es den fünften Platz ins Ziel zu bringen. Dann hätten wir eine gute Saison gespielt“, fügt Feucht an. Im letzten Spiel muss seine Elf zum VfB Villingen.

Mit dem 1:1 gegen Hajduk hat der FC Tannheim einen Spieltag vor Ende der Saison den Klassenerhalt sicher. „Das passte sehr gut zu unserem Sportfest am Wochenende. Natürlich haben wir danach gefeiert. Wie wichtig der Punkt war, zeigten die Ergebnisse der Konkurrenten im Tabellenkeller. Wir sind froh, alles schon vor den letzten 90 Minuten geregelt zu haben“, betont Trainer Christoph Raithel. Er war nicht nur mit dem Spiel, sondern auch mit den vergangenen Wochen zufrieden. „Da hat meine Mannschaft gezeigt, dass viel mehr Potenzial in ihr steckt. Das sollten wir in der kommenden Saison ab dem ersten Spieltag abrufen“, ergänzt Raithel.

Mit dem 4:3-Erfolg gegen Peterzell haben die Sportfreunde Neukirch die Chance auf den Klassenerhalt ohne zusätzliche Relegationsspiele gewahrt. „Uns ist nach dem Erfolg ein Stein vom Herzen gefallen. Es war klar, dass wir aus den letzten zwei Spielen sechs Punkte brauchen. Somit haben wir erst die Hälfte der Arbeit erledigt“, sagt Udo Glander, zusammen mit Klaus Waldvogel Trainer in Neukirch. Mit sieben Toren, neun gelben und drei roten Karten bot das Spiel gegen Peterzell einiges. Nun muss Neukirch zum Abschluss zu Hause gegen Vizemeister Hajduk antreten. „Ich bin zuversichtlich, weiß aber auch, dass wir 120 Prozent geben müssen. Auf eigenem Platz zu spielen könnte der entscheidende Vorteil sein“, fügt Glander an.

Auch wenn der 5:4-Heimsieg gegen Triberg dem FC Unterkirnach zu keinem Platzgewinn in der Tabelle verhalf, so war die Freude über die drei Punkte groß. Sie eröffnen Unterkirnach die Möglichkeit, am letzten Spieltag mit einem Sieg beim FC Königsfeld II vielleicht doch noch die Relegation um den Klassenerhalt zu umgehen. „Wir wussten, dass wir die beiden letzten Saisonspiele gewinnen müssen. Die erste Aufgabe haben wir gelöst und ich bin mir sicher, dass wir auch die zweite packen. Dann müssen wir abwarten, wie sich Konkurrent Neukirch schlägt“, blickt Trainer Gerd Fichter voraus. Zehn Punkte holte Unterkirnach aus den vergangenen sechs Spielen. Mit einem möglichen Relegationsgegner aus der Staffel 2, Löffingen II oder Möhringen, haben sich die Unterkirnacher dennoch schon beschäftigt. Fichter: „Wir sind ja nicht naiv.“