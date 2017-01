"Unsere Chance liegt bei 25 Prozent"

Handball-Landesligist TV St. Georgen hat die erste Saisonhälfte hinter sich. Im SÜDKURIER-Interview spricht Trainer Jürgen Herr über den bisherigen Saisonverlauf und die Aufstiegschancen.

Der TV St. Georgen hat die ersten 13 von 26 Saisonspielen absolviert. Wie lautet Ihr Fazit?

Wir sind sehr gut gestartet und haben den Schwung über die gesamte Vorrunde mitgenommen. Das hatte ich so nicht erwartet. Ich bin sehr zufrieden.

Sie kennen nun jeden Gegner in der Liga. Wer ist Ihr Titelfavorit?

Das ist schwer zu sagen. Es gibt derzeit vier Mannschaften, die gute Chancen auf die Meisterschaft haben. Dazu gehören auch wir.

Der TV St. Georgen hat weniger Minuspunkte als die Konkurrenten und ist sehr heimstark. Die Titelchance ist da. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Die Erwartungen sollten nicht zu hoch sein. Es ist erst die Hälfte der Saison gespielt.

Wie hoch schätzen Sie die Chance Ihres Teams auf die Meisterschaft?

Bei 25 Prozent, da die vier Mannschaften in der Spitzengruppe in etwa gleichwertig sind. Wir müssen auf jeden Fall unseren Lauf aus der Vorrunde mitnehmen, um eine Chance zu haben.

Ihre Mannschaft ist mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Maulburg/Steinen ins neue Jahr gestartet. Es gab dabei aber auch schlechte Nachrichten. Wie sehr schmerzen die Verletzungen?

Sehr. Niklas Holzmann hat einen Kreuzbandriss. Er fällt neun Monate aus. Jan Holzmann hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlt uns sechs Wochen. Beide spielen auf der Spielmacher-Position.

Wer kann sie ersetzen?

Derzeit haben wir für diese Position nur unseren Routinier Jonas Herrmann. Er kann aber nicht 60 Minuten durchspielen. Deshalb müssen wir weitere Lösungen finden.

Die St. Georgener Roßberghalle ist nach den langen Umbauarbeiten endlich fertiggestellt. Sind Sie erleichtert?

Ja. Es freut uns sehr, dass die Arbeiten abgeschlossen sind, denn zuvor war einiges provisorisch.

Zu Hause ist Ihr Team in dieser Saison noch ungeschlagen. Welche Rolle spielt die Unterstützung der Zuschauer?

Sie ist sehr wichtig. Wir haben bei unseren Heimspielen mit 200 Zuschauern im Schnitt die meisten der Liga. Dabei zahlt sich aus, dass unsere Mannschaft bis auf einen Spieler durchweg aus Eigengewächsen besteht.

Am kommenden Wochenende ist der derzeitige Spitzenreiter aus Herbolzheim spielfrei. St. Georgen kann mit einem Heimsieg gegen Allensbach/Dettingen Tabellenführer werden. Sehen Sie die Rolle des Gejagten als Vorteil oder eher als Nachteil?

Die Mannschaft macht sich darüber keine Gedanken. Wir wissen auch, dass wir noch bei den Titelkandidaten in Pfullendorf und Weil am Rhein antreten müssen.

Der Landesliga-Meister steigt direkt auf, der Vizemeister hat noch die Chance auf die Relegation. Welche Bedeutung hätte ein Aufstieg in die Südbadenliga für den Verein?

Der Aufstieg hat natürlich seinen Reiz. Aber die Mannschaften, die in den vergangenen Jahren aus dem Schwarzwald in die Südbadenliga aufgestiegen sind, mussten alle wieder direkt absteigen. Deshalb wäre es in dieser Liga sehr schwer.

Derzeit läuft die Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Wer gewinnt den Titel?

Ich denke, die Franzosen werden Weltmeister. Sie spielen im eigenen Land und werden sich die Chance nicht nehmen lassen.

Und wie weit kommt die deutsche Mannschaft?

Wenn es gut läuft, bis ins Finale.