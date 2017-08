Regionalsport Schwarzwald Unruhe vor dem Pokal-Derby

FC Furtwangen denkt an Absage. FC 08 Villingen will Spiel nicht verlegen

Fußball: Beim FC Furtwangen ist man in diesen Tagen nicht gut zu sprechen auf den FC 08 Villingen. Die Bregtäler wollen das für kommenden Mittwoch geplante Spiel der 2. Hauptrunde im südbadischen Pokal verlegen. Die Nullachter beharren jedoch auf dem Termin. Nun spielen die Furtwanger intensiv mit dem Gedanken, das Pokal-Derby schon im Vorhinein abzusagen. „Wir haben uns noch nicht endgültig entschieden. Aber wir werden das Spiel voraussichtlich herschenken. Ich bin sehr enttäuscht von den Villingern“, sagt der Spielausschussvorsitzende des Landesligisten, Peter Mark.

Der Grund für den Verlegungswunsch ist die Personalnot in der kommenden Woche bei den Furtwangern: „Bei uns befinden sich sieben, acht Spieler im Urlaub. Wir müssten nahezu mit der zweiten Mannschaft antreten“, so Mark. Er geht zwar davon aus, dass seine Elf höchstwahrscheinlich gegen den Oberligisten ausscheiden wird, führt jedoch an: „Wenn so viele Spieler fehlen, dann droht uns eine sehr hohe Niederlage und wir wollen nicht zur Lachnummer werden“.

Die Tatsache, dass Villingen auf den ursprünglichen Termin beharrt, stößt den Furtwangern bitter auf. Mark: „Damit macht sich der FC 08 keine Freunde.“ Das Villinger Verhalten ist für den Spielausschussvorsitzenden ganz und gar nicht nachvollziehbar: „Das ist lächerlich. Der Kader ist so stark, deshalb wäre auch ein Spiel an einem anderen Termin möglich.“

Auch Furtwangens Trainer Markus Knackmuß hat keinerlei Verständnis für das Verhalten seines Ex-Vereins und kündigt ebenfalls an, „dass wir das Spiel ganz absagen“. Knackmuß hat eine Austragung der Zweitrunden-Partie am Dienstag, 29. August, oder Mittwoch, 30. August, vorgeschlagen.

Am Dienstag fragte Knackmuß schließlich beim Villinger Geschäftsführer und Interims-Sportvorstand, Gaetano Cristilli, an und kassierte eine klare Absage. Cristilli meinte zum Furtwanger Verlegungswunsch: „Laut Rahmenterminkalender bieten sich der 16. oder 23. August als Ausweichspieltage an. Der 23. August fällt schon weg, weil wir da ein Punktspiel haben. Noch weiter nach hinten wollten wir die Partie nicht verlegen. Auch wir haben unsere Termine, die seit Wochen stehen. Der 29. August passt da nicht rein“, sagte Cristilli.

Eine Verlegung hätte eigentlich spätestens am gestrigen Mittwoch dem Verband mitgeteilt werden müssen. Christian Dusch, Spielausschussvorsitzender des Südbadischen Fußballverbandes, sieht dies jedoch gelassen: „Wenn die Vereine sich einig sind, kann der Antrag auch zwei, drei Tage später eingehen.“

Anstatt der erhofften Einnahmen beim Pokal-Derby kämen im Falle einer Absage Kosten auf den FC Furtwangen zu. „Die Pokalpartie ist ein Pflichtspiel. Deshalb gibt es bei einer Absage eine Geldstrafe“, so Dusch. Es bleibt abzuwarten, ob der FC Furtwangen und der FC 08 Villingen noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aktuell sieht es allerdings nicht danach aus.