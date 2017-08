Regionalsport Schwarzwald Unglückliche Niederlage für FC 08 Villingen

Nullachter verlieren in Ravensburg mit 0:1. Maric-Elf erstmals in dieser Saison ohne Sieg

Fußball, Oberliga: FV Ravensburg – FC 08 Villingen 1:0 (0:0). (mp) Nun hat es den FC Villingen erwischt. Am vierten Spieltag musste der Aufsteiger beim FV Ravensburg eine äußerst unglückliche 0:1-Niederlage einstecken und büßte somit die Tabellenführung ein.

Die Nullachter mussten beim Gastspiel in Oberschwaben auf den verletzten Pablo Gil (Zerrung im Knie) verzichten, dafür rückte Frederik Bruno neben Dragan Ovuka in die Innenverteidigung. Ravensburgs Trainer Wolfram Eitel, nahm im Vergleich zum Mittwoch-Spiel (1:3 beim Bahlinger SC) gleich vier Wechsel vor.

Der Gastgeber startete besser in die Partie. Nach einem Zuspiel von Jascha Fiesel verpasste Burak Coban am langen Pfosten knapp den Ball (10.). Nach einer Ecke von Fiesel war es Max Chrobok, der sich die Führungschance entgehen ließ (12.). Danach kam Villingen besser in die Partie. Die erste „Duftmarke“ setzte Nedzad Plavci. Der Freistoß des Nullacht-Torjägers ging jedoch knapp am Tor vorbei (19.). Kurz darauf war es Ravensburgs Robert Henning, der im letzten Moment Villingens Neuzugang Cristian Giles vor dem erfolgreichen Abschluss hinderte. Der Spitzenreiter aus dem Schwarzwald hatte nun die Partie immer besser im Griff. Einen Distanzschuss von Daniel Wehrle fälschte Ravensburgs Philipp Altmann noch ab und so hatte FVR-Torhüter Kevin Kraus das Glück auf seiner Seite nachdem der Ball knapp über die Querlatte strich.

Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Oberschwaben den besseren Start. Burhan Soyudogru scheiterte an Villingens Torhüter Christian Mendes, der den Ball mit einer tollen Parade noch zur Ecke lenkte (47.). Auf der Gegenseite setzte sich Stjepan Geng gegen Robert Henning durch, aber der Villinger Mittelfeldspieler zog den Ball am langen Eck vorbei (50.).

Die Nullachter bauten fortan immer mehr Druck auf. Plavci wurde bei einem klug vorgetragenen Konter noch im letzten Moment gestört (60.). Als Ravenburgs Sebastian Reiner den Ball per Kopf zu kurz klärte, kam erneut Plavci in Ballbesitz, aber Kraus verhinderte mit einer Blitzreaktion das 0:1 (68.). Mitten in dieser Drangphase der Villinger fiel die Führung für die Heimelf. Rahman Soyudogru setzte sich im Kopfballduell gegen Ovuka durch. Der eingewechselte Harun Toprak hatte freie Bahn und traf flach aus 16 Metern zum 1:0 (77.) für Ravensburg.

Die Villinger drängten danach auf den Ausgleich, hatten aber beim Abschluss kein Glück. So traf der kurz zuvor eingewechselte Daniel Niedermann aus rund 25 Metern lediglich die Unterkante der Latte (86.), ein Schuss von Frederik Bruno wurde noch abgeblockt (88.) und in der Nachspielzeit verhinderte FVR-Torhüter Kraus nach einem Kopfball von Giles das mögliche 1:1.

Trainerstimmen:

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Wir haben erneut ein sehr gutes Spiel abgeliefert, gerade auch mit Blick auf die kräftezehrende englische Woche. Wir hatten ein klares Chancenplus und hätten sicherlich auch einen Punkt zumindest verdient gehabt. Allerdings war Ravensburg auch ein sehr guter Gegner. Diese Niederlage wird uns sicherlich nicht aus der Bahn werfen.“

Wolfram Eitel (FV Ravensburg): „Am Ende war der Sieg für uns glücklich. Wir haben aber sehr gut verteidigt und bei dieser Hitze war es am Schluss auch ein Abnutzungskampf. Die Villingen haben eine sehr starke Villinger Mannschaft.“

Tor: 1:0 Harun Toprak (77.); SR: Marvin Maier (Windschläg); ZS: 500.

FC 08 Villingen: Mendes, Stark, Ovuka, Bruno, Serpa (84. Niedermann), Wehrle, Geng, Weißhaar (61. Ceylan), Giles, Kaminski, Plavci