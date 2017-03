Regionalsport_Schwarzwald Und jährlich siegt die TTG

Endspiele um den Tischtennis-Bezirkspokal in Schonach. TTF Stühlingen siegt bei den A-Damen

Tischtennis: (ma) Die Favoriten setzten sich in Schonach beim A-Finale um den Bezirkspokal durch. Dauersieger TTG Furtwangen/Schönenbach gewann bei den A-Herren gegen die TTF Stühlingen 4:1. Mit dem gleichen Ergebnis setzten sich bei den A-Damen die Stühlingerinnen gegen den TV St. Georgen durch.

Bezirkspokalsieger bei den B-Herren wurde der TTC Bräunlingen durch den 4:3-Endspielerfolg gegen die TTF Stühlingen II. Den C-Pokal der Herren gewann der TuS Hüfingen III durch den 4:1-Finalsieg gegen die DJK Villingen III.

Beim Finale der A-Herren ging Stühlingen durch den 3:0-Einzelsieg von Gerd Schönle gegen Oliver Frässle mit 1:0 in Führung. Doch dann gab es nur noch TTG-Siege. Wie erwartet trumpften Jochen und Stefan Burt auf. Sie sicherten durch zwei Einzel- und einen Doppelsieg den Bregtälern zum 15. Mal in Folge den A-Pokal im Tischtennis-Bezirk Schwarzwald. Nur in der Begegnung zwischen Jochen Burt und Gerd Schönle wurde es eng. Burt lag mit 1:2 Sätzen zurück, gewann jedoch im fünften Satz mit 11:5.

Auch beim Endspiel der A-Damen führte der TV St. Georgen mit 1:0, da Natalie Obergfell mit 3:0 Sätzen gegen Celine Schädler gewann. Doch Laura Schärrer und Monika Kuribayashi (2) im Einzel, sowie zusammen im Doppel ließen im Anschluss nur noch einen Satzgewinn des Titelverteidigers zu und sicherten neben dem Badenliga-Meistertitel nun auch den Bezirkspokal.

Bei den B-Herren ging es im Finale sehr eng zu, wobei die TTF Stühlingen II alle drei Punkte im fünften Satz holte. Beim Stande von 3:3 siegte der Bräunlinger Anton Feld mit 3:1 gegen Joshua Birreck und sicherte damit seinem Team den Pokalerfolg.

Bei den C-Herren stand es nach den ersten Einzeln zwischen dem TuS Hüfingen II und der DJK Villingen III 1:1. Doch danach sicherten Volker Hauger und Bertram Isele sowie das Doppel Isele/Hauger den 4:1-Sieg der Hüfinger.

Alle Pokalsieger haben sich für das südbadische Pokalfinale qualifiziert. Die Endspiele werden am Sonntag, 30. April, in Haslach ausgetragen.

Bezirkspokal-Ergebnisse

A-Pokal Herren: Halbfinale: TV St. Georgen – TTG Furtwangen/Schönenbach 1:4; TTSV Mönchweiler – TTF Stühlingen I 1:4; Finale: Furtw./Schönenbach – Stühlingen 4:1;

B-Pokal Herren: Halbfinale: TTC Bräunlingen – TTC Löffingen 4:1; Stühlingen II – RV Erdmannsweiler 4:3; Finale: Bräunlingen – Stühlingen II 4:3;

C-Pokal-Herren: Halbfinale: TuS Hüfingen III – TTC Blumberg II 4:2; DJK Villingen III -TTC Unterkirnach 4:2; Finale: Hüfingen III – Villingen III 4:1;

A-Pokal Damen: Halbfinale: TV St. Georgen – Stühlingen II 4:1; Stühlingen I – TTSV Mönchweiler 4:0; Finale: Stühlingen – TV St. Georgen.