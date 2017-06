Regionalsport Schwarzwald Uli Rottler immer noch eine Klasse für sich

Radsportler des RC Villingen bei viertägiger Rundfahrt V+R-Cup am Start

Radsport: (rp) Die viertägige Rundfahrt V+R-Cup mit Rennen für die Elitefahrer und im Vorprogramm die Rennen der Seniorenfahrer der Klassen 2, 3 und 4 brachte tollen Radsport. Beide Wettbewerbe waren stark besetzt und kamen im Seniorenbereich fast einer deutschen Meisterschaft gleich. Auch die Fahrer des RC Villingen waren am Start.

Den Auftakt bildete das Rennen rund um die Trillfinger Volksbank. 80 Seniorenfahrer beteiligten sich am Auftakt der Serie. Mit dabei die Villinger Gernot Rupp (Seniorenklasse 3) und Uli Rottler (Senioren 4). Uli Rottler gewann souverän die Wertung seiner Altersklasse. Auch Gernot Rupp überzeugte mit Platz 8 inmitten der stärksten Senioren Deutschlands. Bei den Elitefahrern standen die Villinger Stephan Duffner, Sebastian Metzler, Alexander Dutty, Björn Dölker und Marcel Arena am Start. Die enorme Durchschnittsgeschwindigkeit von über 46 km/h war auch für Marcel Arena und Björn Dölker etwas zu schnell. Stephan Duffner fuhr ein starkes Rennen und belegte Rang vier. Zeitgleich auf die Plätze 13 und 26 kamen Sebastian Metzler und Alexander Dutty.

Tags darauf auf der schweren Strecke in Erlaheim schaffte Gernot Rupp in seiner Altersklasse mit Platz 10 erneut den Sprung in die Top Ten. Uli Rottler siegte auch an diesem Tag mit großem Vorsprung in seiner Altersklasse. Bei den Amateuren raste Stephan Duffner dank seiner Sprintqualitäten erneut auf den 4. Platz. Einen Einbruch erlitt Sebastian Metzler, der Rang 37 belegte. Alexander Dutty und Marcel Arena landeten auf den Plätzen 45 und 54.

Auf der Etappe in Ostdorf entschied Uli Rottler die Konkurrenz in seiner Altersklasse erneut in souveräner Manier für sich. Überzeugen konnte auch Gernot Rupp, der auf Platz 12 landete. Stephan Duffner landete auf 33, Marcel Arena auf Platz 42 und Sebastian Metzler auf Rang 52. Alexander Dutty schaffte es auf Platz 26.

Auf der Schlussetappe in Winterlingen befand sich Uli Rottler als Einziger seiner Altersklasse in der 15 Mann starken Spitzengruppe und wurde Zwölfter. Damit gewann er erneut das Rennen der Senioren 4. Mit vier Etappensiegen holte sich der Villinger Altmeister überlegen den Gesamtsieg in dieser Klasse. Gernot Rupp verpasste in der Schlussabrechnung um wenige Sekunden einen Platz in den Top Ten und wurde Elfter. Ziemlich platt waren die Villinger Top-Amateure Metzler und Duffner, die zwar mit den Plätzen 13 und 15 gute Ergebnisse einfuhren, aber doch unter ihren Möglichkeiten blieben. Metzler hatte sich wohl etwas zuviel zugemutet, denn am Tag vor der Rundfahrt war er noch in Schaffhausen am Start und wurde Zweiter. Beim V+R-Cup landete er auf Gesamtplatz 39, Dutty wurde 36, Duffner 20. und Marcel Arena 48. Das Villinger Team kam auf Rang neun in die Mannschaftswertung.