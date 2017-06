Regionalsport Schwarzwald Uli Bärmann: "Hochemmingen überrascht Königsfeld"

Trainer des FC Dauchingen tippt den letzten Bezirksliga-Spieltag der Saison

Fußball-Bezirksliga: (daz) Wer wird Meister, wer steigt ab? Der 30. Spieltag am Sonntag (ab 15 Uhr) hat es in sich und wird die Entscheidungen bringen. Uli Bärmann, Trainer des FC Dauchingen, tippt für den SÜDKURIER die letzten acht Partien der Bezirksliga-Saison.

SV Geisingen – SV Grafenhausen. „Geisingen hat als Aufsteiger eine starke Runde gespielt. Platz drei ist der Elf sicher. Jetzt heißt es, kurz vor dem Pokalendspiel die Form zu halten und ohne Verletzungen die letzten 90 Punktspielminuten zu absolvieren. Ich tippe 3:1.“

FV Tennenbronn – FC Schönwald. „Auch die Tennenbronner haben mit dem Pokalendspiel am nächsten Donnerstag noch einen Höhepunkt im Blick. Darauf wird der Fokus schon jetzt liegen. In der Tabelle könnte Tennenbronn noch zwei, drei Plätze gut machen. Schönwald kämpft gegen den Abstieg. Ich traue den Schönwäldern einen 3:2-Erfolg zu.“

FC Königsfeld – FC Hochemmingen. „Der Druck liegt auf Königsfeld. Die Mannschaft muss im Titelkampf gewinnen und Tore schießen. Die Hochemminger Spieler werden ihrem scheidenden Trainer Waldraff einen guten Abschied mit auf den Weg geben wollen. Sie haben eine tolle Saison als Aufsteiger gespielt. Hochemmingen könnte überraschen. Ich tippe auf ein 2:2.“

SV Obereschach – TuS Bonndorf. „Obereschach geht als Spitzenreiter in die letzten 90 Minuten der Saison. Die Mannschaft will sicherlich am Sonntag den Meistertitel feiern. Aber die Obereschacher werden alles abrufen müssen, denn die Bonndorfer Elf hat nicht den Charakter, die Partie einfach so herzuschenken. Ich tippe 2:1.“

SV Hölzlebruck – SV TuS Immendingen. „Hölzlebruck will den ausgezeichneten sechsten Tabellenplatz verteidigen, auf den auch wir noch schielen. Immendingen hat eine gute Rückrunde gespielt. Beide wollen einen ordentlichen Saisonabschluss. Eine Punkteteilung ist durchaus möglich- 1:1.“

SV Hinterzarten – SV Überauchen. „Hinterzarten hat im Kampf um den Klassenerhalt die schlechteste Ausgangsposition. Möglicherweise reicht gar ein Sieg nicht mehr. Die Partie wird in den Köpfen entschieden. Viele Torraumszenen wird es wahrscheinlich nicht geben. Spielt Hinterzarten seine Stärken bei den Standards aus, gewinnt die Elf das Spiel mit 2:1.“!

FC Brigachtal – SG Riedböhringen/Fützen. „Spiele der SG Riedböhringen sind schwer zu tippen. Die Brigachtaler brauchen drei Punkte, um den direkten Klassenerhalt noch zu schaffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine torreiche Partie gibt und tippe auf ein 3:3-Unentschieden.“

FC Pfaffenweiler – FC Dauchingen. „Der FC Pfaffenweiler hat den fünften Rang und damit eine klasse Abschlussplatzierung sicher. Eigentlich sollte in der Partie der Offensivdrang dominieren. Unser 7:3-Erfolg vor zwei Wochen gegen Tennenbronn gibt uns Selbstvertrauen. Ich wünsche mir zum Saisonabschluss drei Punkte.“