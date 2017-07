Regionalsport Schwarzwald Überauchens Trainer Frank Albrecht setzt auf körperliche Fitness

Fußball-Bezirksligisten in der Saisonvorbereitung (4):SV Überauchen

Fußball-Bezirksliga: (daz) Ungewöhnlich lange musste der SV Überauchen in der vergangenen Saison um den Klassenerhalt zittern, was in erster Linie einem großen Verletzungspech geschuldet war. Die Elf kam nie von den zweistelligen Tabellenplätzen weg. Vor allem deshalb baut Trainer Frank Albrecht jetzt in der Vorbereitung auf die konditionelle Fitness. „Wenn wir alle Spieler zur Verfügung haben, besitzt meine Elf das Potenzial für eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Genau das ist auch unser Ziel für die neue Saison“, betont Albrecht.

Mit Philipp Ehrhardt (FC Pfaffenweiler) und Torhüter Fabian Hör (eigener Nachwuchs) hat Überauchen zwei Zugänge zu vermelden. Hinzu kommt nach über zwölfmonatiger Verletzungspause Torjäger Dennis Kleiser, der im Offensivbereich für Durchschlagskraft sorgen soll. Zudem soll Kleiser mit seiner Flexibilität der Mannschaft helfen. Mit Andre Cellier (Rietheim) gibt es nur einen Abgang. Albrecht ist in der neuen Saison Cheftrainer. Sigurd Bickmann und Adrian Adamczyk assistieren.

„Laufen, laufen, laufen“ – so beschreibt Albrecht die ersten Trainingseinheiten der Mannschaft. „Wir hatten in der vergangenen Saison nahezu ständig sechs bis acht verletzte Spieler. Diese gilt es wieder zu integrieren. Spielerische Dinge werde ich zusätzlich in die ersten Einheiten einstreuen“, fügt der Trainer an. Er will eine Grundordnung in das Spielsystem bekommen. Dafür sei der Ausdauerbereich wichtig.

Am kommenden Dienstag steht das erste Vorbereitungsspiel beim Landesligisten DJK Villingen an. Weitere Partien gegen die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach und den SSC Donaueschingen sind vereinbart. „Schon von der Partie gegen die DJK Villingen erhoffe ich mir viele Hinweise“, ergänzt Albrecht. Er setzt in der kommenden Saison weitgehend auf die seit nunmehr drei Jahren personell nahezu unveränderte Mannschaft, in der die Automatismen stimmen sollten.

Als Titelkandidaten schätzt Albrecht Gutmadingen, Königsfeld und Tennenbronn ein: „Die Konkurrenten haben sich teilweise enorm verstärkt. Auch die Neulinge werden eine gute Rolle spielen. Viele Mannschaften haben die Qualität, sich ganz oben einzuordnen. Wir wollen dazu gehören.“ Ein guter Start und die Hoffnung, das Verletzungspech möge diesmal einen großen Bogen um Überauchen machen, sollen bei der Umsetzung der Ziele helfen.