Eishockey U14-Turnier in Schwenningen: Junge Haie beißen in der Helios-Arena zu

U14-Turnier in Schwenningen: Junge Haie beißen in der Helios-Arena zu

Gastgeber SERC bei Knabenturnier auf dem achten Platz

Eishockey: – Das größte Nachwuchsturnier im Altersbereich U 14 wurde bereits zum 26. Mal von Eltern und Verantwortlichen der Nachwuchsabteilung SERC Wild Wings Future organisiert und ausgerichtet. Zum ersten Mal fand das Turnier unter dem neuen Namen „DEL U 14 Cup“ in der Helios Arena Villingen-Schwenningen statt. Rund 220 Spieler, verteilt auf 12 Mannschaften, spielten über das gesamte Wochenende in 34 Begegnungen den Sieger aus.

Die Kölner Junghaie durften am Ende über Platz eins jubeln. Die Nordrhein-Westfalen siegten am Sonntag im Finale gegen den EV Landshut mit 4:2. Dritter wurden die Eisbären Juniors aus Berlin, die das kleine Finale gegen die Jungadler Mannheim mit 4:1 gewannen.

Die Wild Wings Future U 14 von Coach Libor Pavlis landeten auf Platz acht. Die Schwenninger hatten als Gruppensieger (alle Vorrundenspiele gewonnen) im Viertelfinale gegen Landshut großes Pech und verloren mit 3:4 nach Penaltyschießen. Somit blieben nur die Platzierungsspiele, welche beide mit 3:6 und 2:5 verloren gingen.

Da tröstete auch nicht die Tatsache, dass der Schwenninger Nachwuchs den „Schwarzwaldprügel“-Pokal überreicht bekam. Diesen erhält das Team mit den meisten Strafminuten im Turnierverlauf. Den Fairplay-Pokal sicherte sich Finalist Landshut mit den wenigsten (16) Strafminuten des Turniers.

DEL-Nachwuchskoordinator Uli Liebsch und Wild Wings Future-Abteilungsleiter Uwe Schlenker sprachen von einem tollen Turnier und hoffen auf eine Neuauflage im kommenden Jahr.

Oberbürgermeister Dr. Rupert Kubon übergab den großen Siegerpokal an den KEC. „Dieses Turnier war wieder fantastisch organisiert. Ich freue mich jedes Jahr, wenn so viele Teams zu so einem tollen Event nach Villingen-Schwenningen kommen“, so Kubon in seiner Turnierrede.

