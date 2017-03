Turniersieg in Florida

Dominik Koepfer gewinnt zweiten Titel auf der ATP-Tour. Villinger Tennisprofi in Orlando erfolgreich

Tennis: (jm) Im November gewann der Villinger Badenligaspieler Dominik Koepfer im texanischen Harlingen das dortige Weltranglistenturnier. Nun folgte in Orlando/Florida der zweite Streich. Koepfer ging ungesetzt in das mit 15.000 Dollar dotierte Turnier.

Gleich zu Beginn räumte er den US-Boy Connor Smith aus dem Weg. In der zweiten Runde traf er auf den starken Rhyne Wiliams, der bei diesem Turnier den Doppelwettbewerb gewinnen konnte. Im Einzel war Koepfer nach verlorenem ersten Satz beim 2:6, 6:0, 6:1 allerdings der dominierende Spieler. Mit Ante Pavic wartete im Viertelfinale dann eine harte Nuss. Der Kroate war schon einmal auf Nummer 132 der ATP-Rangliste geführt. In einem extrem engen Spiel, das Koepfers Villinger Mannschaftskollegen per Livestream im Internet verfolgten, siegte „Donne“ mit 7:6, 4:6, 7:6.

Im Halbfinale gelang ihm das Kunststück, gegen den Schweden Simonsson, den er einige Wochen in drei Sätzen bezwungen hatte, ein glattes 6:0, 6:0 hinzulegen. Auf Rückfrage von TC BW Villingen-Coach Jürgen Müller, wie das den möglich sei, antwortete Koepfer: „Ich habe in diesem Spiel einfach keine Fehler gemacht“. Keine Fehler zu machen war dann im Finale gar nicht so einfach. Im Match gegen den an Nummer drei gesetzten und auf dem ATP-Ranking auf Nummer 327 geführten Tommy Paul wehte in Orlando ein sehr stürmischer Wind. Trotz dieser schwierigen Bedingungen war es ein Spiel auf hohem Niveau. Schlussendlich gewann Koepfer mit 4:6, 6:3, 7:5 seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour. Lohn für den tollen Auftritt in den USA ist Position 449 in der Weltrangliste.