Regionalsport Schwarzwald Turngau setzt weiter auf bewährtes Führungs-Duo

134. Gauturntag in Rötenbach. Verantwortliche blicken auf ruhiges Jahr zurück

Turnen: (ma) Mit der bewährten Führungsspitze, Inge Wolber-Berthold (Schiltach) als Vorsitzende und ihrer Stellvertreterin Klara Hopf (Bad Dürrheim), geht der Badische Schwarzwald Turngau (BSTG) in die kommenden zwei Jahre. Beide wurden, ebenso wie Kassier Dieter Schneider (Mönchweiler), Iris Bilharz (Haslach) für die Ausbildung und Roland Loos (Furtwangen) für den Wettkampfsport, beim 134. Gauturntag in Rötenbach ohne Gegenstimme gewählt.

„Die zurückliegenden zwölf Monate waren ein ruhiges Gaujahr“, sagte die Vorsitzende Inge Wolber-Berthold bei ihrer Gaubilanz für das Jahr 2016. Auch die Aus- und Fortbildungen, die Tagesspezials und Workshops seien immer gut angenommen worden. Sie freute sich außerdem darüber, dass beim deutschen Turnfest (DTF) in Berlin (3. bis 10. Juni 2017) mit knapp 600 Teilnehmern die Meldezahlen des BSTG höher liegen als in Frankfurt und Mannheim. Inge Wolber-Berthold ging kurz auf die Quartierplanung des BSTG in Berlin ein. Später forderte sie alle 57 Gauvereine dazu auf, sich bei der „Gymwelt“ zertifizieren zu lassen.

Auch Rötenbachs Bürgermeister, Josef Matt, und Gastgeber Reinhold Klausmann begrüßten die Delegierten, stellten kurz den Tagungsort sowie den heimischen Turnverein vor und verwiesen auf das Vereinsjubiläum (100 Jahre TuS Rötenbach) im Jahr 2019 und auf das Gemeindejubiläum (1200 Jahre Rötenbach in 2019) hin.

Der Präsident des Badischen Turnerbundes (BTB), Gerhard Mengesdorf aus St. Georgen, ging in seiner Rede auf einige verbandspolitische Themen ein. Dabei erinnerte er an die unterschiedlichen Beitragssysteme der Verbände und kündigte eine moderate Beitragserhöhung seitens des Verbandes an, damit alle gleichermaßen belastet würden. Mengesdorf thematisierte auch dem Zusammenschluss der Sportbünde vor 50 Jahren. „Die Turngaue leisten hervorragende Arbeit und stehen weiteren Herausforderungen gegenüber, bis hin zum Gesundheitssport“ so der BTB-Präsident. 80 000 Teilnehmer kommen insgesamt zum Deutschen Turnfest nach Berlin, wobei Mengesdorf besonders auf die Stadiongala hinwies, bei der auch der TV Schonach und der TV Haslach aktiv mitmachen.

„Es wird keine Erhöhung der Gaubeiträge geben“, teilte Kassier Dieter Schneider der Versammlung mit, was von den Vereinsdelegierten gerne gehört wurde. Für 2016 bilanzierte die Gaukasse 917 Euro Überschuss. Dem Haushaltansatz 2017 wurde zugestimmt. Regionalreferent Rainer Klipfel (Gengenbach) erläuterte die „flächendeckende Umsetzung des Regionalkonzeptes“, was die Vernetzungen des Angebotes in den Turngauen verbessern solle. Er forderte die Vereine dazu auf, noch stärker bei der Gymweltkampagne zur Stärkung der Vereine mitzumachen und erinnerte an den Regiostammtisch. Dort, so Klipfel kämen viele interessante Themen zur Sprache. Einer Satzungsänderung bezüglich der Einladung zum GTT wurde zugestimmt. Als neuer Verein wird der RSV Mauenheim in den Badischen Schwarzwald Turngau aufgenommen.