Bräunlingen Turnernachwuchs auf hohem Niveau

Wettkämpfe der Jungen in Furtwangen. Corbinian Dagn ragt bei den Jüngsten heraus

Turnen, Bezirksklasse: (ma) Schwierige Übungen an sechs Geräten gab es beim Mannschaftswettkampf der allgemeinen Klasse in der Furtwanger Sporthalle zu sehen. Wie zu erwarten, war das Niveau höher als bei den Gauklassenturner, denn am Hochreck und Barren gab es schwierige Abgänge und am Sprungtisch gut gespannte Überschläge zu sehen. Geturnt wurden Pflichtübungen von LK 4-8. Bei den Jüngsten (M 8/9) war der Bräunlinger Corbinian Dagn mit 74,65 Punkten der Beste. In der Altersstufe M 11/12 ragte Emil Schütz (83,15) von der WKG Schwarzwald heraus. Bester bei den M 14/15 Jungs war Simon Jung (WKG), der 91,95 Punkte erhielt. Mit 96,35 Zählern war Jonas Kern (TV Donaueschingen) Erster bei den M 16/17 Jungs. In der offenen Klasse lag Oliver Schwidder (Gutach/Wolfach) mit 93,30 Punkten ganz vorn.

Die jeweils beiden Erstplatzierten dürfen zum Wettkampf gegen die Besten aus den Turngauen Markgräfler/Hochrhein, Schwarzwald und Hegau/Bodensee am 2. April in der Bräunlinger Sporthalle fahren.

Ergebnisse:

M 8/9, Jahrgang 2008 und jünger: 1. TuS Bräunlingen (Aaron Happle, Corbinian Dagn, Timon Horn, Hannes Cambi Beyrle) 226,90 Punkte.

M 10/11, Jahrgang 2006 und jünger: 1. WKG Schwarzwald-Baar (Noah Gollrad, Paul Wehrle, Eric Würth, Emil Schütz) 249,95;

M 14/15, Jahrgang 2002 und jünger: 1 WKG Schwarzwald-Baar (Felix Gollrad, Willi Schlegel, Igor Kindsfater, Simon Jung) 273,10;

M 16/17, Jahrgang 2000 und jünger: 1. TV Donaueschingen I (Brian Maier, Jonas Kern, Lorenz Jung) 279,70; 2. TV Donaueschingen II (Michael Ott, Moritz Hennig, Tiziano Nobs, Laurin Hofmaier) 270,25; 3. TG Gutach/Wolfach 250,05;

Offene Klasse, Jahrgang 2003 und älter: 1. TG Gutach/Wolfach (Benjamin Schwidder, Cedric Schmider, Matthias Billharz, Oliver Schwidder, Dominik Rall) 277,70;