Regionalsport Schwarzwald TuS Oberbaldingen: Stern-Stunde mit außergewöhnlicher Mannschaft

Jubel über vorzeitige Meisterschaft in der Kreisliga B 2

Fußball: Drei Spieltage vor Abschluss der Saison krönte sich am Samstag der TuS Oberbaldingen mit dem 2:0-Erfolg gegen die SG Aulfingen/Leipferdingen als neuer Meister der Kreisliga B, Staffel 2, und kehrt nach dem Abstieg 2009 in die Kreisliga A zurück. Der Erfolg gelang den Oberbaldingern mit einer außergewöhnlichen Mannschaft. 14 Asylbewerber gehören zur Meister-Elf. Kopf des Teams ist Bernhard Stern, der in den vergangenen eineinhalb Jahren als Trainer diese Mannschaft formte. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden am Sonntag.

Ganz überraschend kommt der Erfolg der Oberbaldinger nicht. „Wir haben in der Vorbereitung gegen Bezirksligisten getestet und nur eins von fünf Spielen verloren. Das zeigt das Potenzial der Mannschaft, wobei das Leistungsvermögen bisher erst zu 70 Prozent ausgeschöpft wird“, analysiert Stern. Ihm war schnell klar, dass die junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter unter 20 Jahren in der Kreisliga B 2 Ausnahmestellung einnehmen kann. Sieben Siege in den sieben Rückrundenpartien unterstreichen dies.

Stern selbst war es auch, der den Asylbewerbern die Chance gab, Fußball zu spielen. „Aus vielen Straßenkickern wurden organisierte Fußballer“, fügt der Übungsleiter an. Allerdings hat die Mehrzahl dieser Spieler noch kein Bleiberecht in Deutschland, mehreren droht sogar die Abschiebung. Allein in der vergangenen Woche erhielten drei Spieler diesen Bescheid. Stern will sich aber nicht geschlagen geben und kämpft um „seine“ Jungs. Er bemüht sich um Ausbildungsplätze und versucht auch, mit Klagen gegen die Abschiebungen Zeit zu gewinnen. Stern: „Wir sind an einer guten, aber auch gefährlichen Stelle angelangt. Die Möglichkeit, dass der Erfolg kippt, ist durchaus da, wenn wir diese Spieler verlieren sollten.“ Auch deshalb bemüht er sich um Ausbildungsplätze, denn dann kann er weitere fünf Jahre mit seinen veranlagten Spielern rechnen.

Auch wenn gegenwärtig die Mehrzahl der Spieler aus Afrika kommt, nur auf diese Akteure wollen die Oberbaldinger in Zukunft nicht allein setzen. Die Nachwuchsarbeit wird ebenso vorangetrieben und zeigt erste Erfolge. Sowohl die A-, als auch die B-Junioren stehen kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga. Aus der Spielgemeinschaft Ostbaar sollen bald die ersten Talente an die Tür der ersten Mannschaft klopfen. „Da kommt einiges an Qualität nach“, ist Stern überzeugt.

Im Verein und im Ort sind die fußballspielenden Afrikaner längst anerkannt und werden immer besser integriert. „Die Identifikation hat zugenommen. Die ganze Vereinsführung steht hinter dem Projekt“, betont der 64-jährige Trainer. Er stelle sich gern dieser Aufgabe, denn: „Ich habe in meinem Leben viel dem Fußball zu verdanken und möchte etwas zurückgeben.“

Sollte Stern seinen gegenwärtigen Kader auch in der kommenden Saison haben, glaubt er an mehr als nur den Klassenerhalt. „Natürlich wird es ein Unterschied sein, wenn wir statt bisher 20 dann 30 Punktspiele zu bestreiten haben. Doch mit dieser Mannschaft traue ich uns eine Platzierung unter den besten Sieben der Kreisliga A zu.“

Aktuell befinden sich nur 16 Spieler im Kader, doch in der zweiten Mannschaft, die ebenfalls kurz vor der Meisterschaft steht, „sind“, so Stern, „drei, vier Spieler, die ich jederzeit in die Erste einbauen kann“. Zudem freut sich der Trainer, dass die Oberbaldinger mehr Punktspiele haben werden: „Ich habe es manchmal verflucht, nur 20 Partien zu haben. Da werden Ausrutscher viel schneller bestraft.“

Zunächst freuen sich die Oberbaldinger aber auf die neue Aufgabe in der Kreisliga A. Am 27. Mai soll es eine richtige Meisterfeier geben, nachdem diese am vergangenen Samstag eher improvisiert war. Dann werden auch die Fußballerinnen der SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen, die am Wochenende Meister in der Frauen-Landesliga wurden, kräftig mitfeiern. Für Oberbaldingen ist es dank der Erfolge der Aktiven-, Frauen- und Jugendmannschaften eine ganz außergewöhnliche Saison. Noch außergewöhnlicher aber ist die Meistermannschaft von Trainer Bernhard Stern.

