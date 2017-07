Regionalsport Schwarzwald TuS Bonndorf muss einige Abgänge verkraften

Fußball-Bezirksligist aus dem Hochschwarzwald mit bescheidenen Zielen

Fußball-Bezirksliga: (daz) In der vergangenen Saison ging Landesliga-Absteiger TuS Bonndorf auf der Zielgeraden der Saison etwas die Puste aus. Einerseits musste die Elf einige Abgänge in der Winterpause verkraften, andererseits wurde der Fokus auf einen möglichen Aufstieg der zweiten Mannschaft gelegt, der aber nicht gelang. Nun gibt es wieder Abgänge von langjährigen Stammspielern, sodass TuS-Trainer Nils Boll die Ziele etwas niedriger ansetzt. „Mit einer guten Mittelfeldplatzierung wäre ich zufrieden. Platz neun wie in der vergangenen Runde oder ein Stück weiter oben. Mehr wird kaum möglich sein“, gibt sich Boll realistisch.

Marco Baumgartner hat die Bonndorfer in Richtung Löffingen verlassen, Mario Morath pausiert und Heiko Güntert wird zukünftig für den FV Lörrach-Brombach spielen. Das Trio gehörte schon zu Landesliga-Zeiten zu den Stammkräften. In erster Linie muss Boll die Lücken mit eigenen Nachwuchsspielern schließen. Zwei externe Neuzugänge gibt es jedoch: Mario Kurth ist aus Grafenhausen zurück. Fabian Benz steigt nach zwei Jahren Pause wieder ein. Jugendspieler, auf die Boll setzen wird, sind: Daniel Stanow, Lars Baumgärtner, Fabian Maier, Timo Güdi, Elias Amann und Sarja Sarja.

Die schon zuvor sehr junge Mannschaft wurde somit nochmals verjüngt. Das Durchschnittsalter liegt knapp über 20 Jahre. Ziel der Bonndorfer und von Boll ist es, perspektivisch wieder etwas aufzubauen, um in zwei, drei Jahren etwas höher in der Tabelle anzuklopfen. „Es geht primär darum, die jungen Spieler schnell an das Bezirksliga-Niveau heranzuführen. Dabei habe ich einen etwas längeren Findungsprozess einkalkuliert. Wir haben ein Auftaktprogramm gegen Mannschaften, die mit uns auf Augenhöhe sein sollten. Da müssen wir gleich punkten“, so Boll. Beim SV Hölzlebruck, gegen Pfaffenweiler, bei der SG Riedböhringen/Fützen und gegen die DJK Donaueschingen II spielen die Bonndorfer an den ersten vier Spieltagen.

Als Titelfavoriten nennt Boll Landesliga-Absteiger FC Gutmadingen und Vizemeister FC Königsfeld. Dahinter sei eine große Gruppe an starken Mannschaften zu erwarten. Steigerungspotenzial bei der eigenen Elf sieht er in allen Bereichen – in erster Linie beim Torabschluss. Mit 42 erzielten und 43 kassierten Treffern galten die Bonndorfer zuletzt als Minimalisten. „Die Abwehrstabilität gilt es zu bewahren und vorne mehr Durchschlagskraft zu erzielen“, ist sich Boll sicher. Zusätzliche Motivation hat das Team durch den jetzt auch offiziell eingeweihten neuen Kunstrasenplatz, mit dem sich die Bedingungen in Bonndorf deutlich verbessern.