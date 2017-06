Regionalsport Schwarzwald TuS Bonndorf II hat es selbst in der Hand  SG Vöhrenbach/Hammereisenbach hofft

Entscheidendes Spiel der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A am Samstag in Bonndorf

Fußball, Aufstiegsrunde zur Kreisliga A, 3. Spiel: TuS Bonndorf II – SG Kirchen-Hausen (Samstag 16 Uhr) (ju) Das alles entscheidende Spiel der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Kreisliga A steigt am Samstag auf der Sportanlage in Bonndorf. Nach dem 1:1-Unentschieden des TuS Bonndorf II zum Auftakt bei der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach und dem überraschenden 4:1-Sieg der Bregtäler bei SG Kirchen-Hausen benötigt Bonndorf II einen klaren Sieg. Während die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach auf Mithilfe der Kirchen-Hausener hoffen muss, haben es die Bonndorfer selbst in der Hand.

Für die SG Kirchen-Hausen ist der Aufstieg nach der Heimpleite am Mittwoch bereits kein Thema mehr. Es könnte in dieser Partie einiges davon abhängen, ob sich die Mannschaft von Spielertrainer Johannes Amann noch einmal motivieren kann, um den Bonndorfern Widerstand zu leisten. Darauf hofft auch Franz Ratz, der Trainer der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach.

Die Bonndorfer benötigen, um den Aufstieg perfekt zu machen, entweder einen Sieg mit mehr als drei Toren Unterschied oder einen Erfolg mit drei Toren Differenz ab 5:2. Siegt Bonndorf mit zwei Toren Unterschied oder mit 3:0, steigt die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach in die Kreisliga A auf.

Was wäre, wenn . . .

. . . der TuS Bonndorf II gegen die SG Kirchen-Hausen am Samstag mit 4:1 gewinnt? Dann hätten in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A sowohl die Bonndorfer als auch der dritte Teilnehmer an der Relegation, die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach, jeweils 5:2 Tore und vier Punkte. In diesem Fall kommt es zu einem Entscheidungsspiel zwischen den beiden Mannschaften auf einem neutralen Platz. Bei einem anderen Sieg der Bonndorfer mit drei Toren Differenz entscheidet die Anzahl der erzielten Treffer über den Aufstieg.