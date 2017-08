Regionalsport Schwarzwald Triberger Neuzugang Viktor Nemes Weltmeister

Ringer aus Serbien gewinnt Goldmedaille bei WM in Paris

Ringen, Bundesliga: (kat) Große Freude beim SV Triberg. Der Bundesligist hat in der kommenden Saison (Beginn 3. September) einen frischgebackenen Weltmeister in seinem Kader. Der serbische Neuzugang Viktor Nemes gewann am Montagabend bei der WM in Paris die Goldmedaille in der Gewichtsklasse bis 75 kg griechisch. Nemes zog mit vier Siegen ins Finale ein. Im entscheidenden Kampf um den WM-Titel bezwang er den Russen Chekhirkin mit 4:1.

Für einen weiteren SVT-Neuzugang war die WM frühzeitig beendet. Oliver Hassler (Gewichtsklasse bis 98 kg griechisch) schied durch die knappe 2:3-Niederlage gegen den Koreaner Hakbon Gu bereits nach dem ersten Kampf aus.