Regionalsport Schwarzwald Triberger Damen wollen den Titel

Spannender letzter Spieltag in der Frauen-Bezirksliga

Frauenfußball, Bezirksliga: (olg) Vor dem letzten Bezirksliga-Spieltag am heutigen Samstag (16 Uhr) können noch drei Mannschaften den Meistertitel holen: Tabellenführer FC Triberg (34 Punkte/+24 Tore), die SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg (33/+16) und der FC Riedöschingen (+18).

Während Triberg die SG Reiselfingen/Dittishausen erwartet, die noch punktgleich mit dem FC Schönwald um den Relegationsplatz zittern muss, kommt es zwischen Mettenberg und Riedöschingen im direkten Duell zu einem kleinen Finale.

Staffelleiter Holger Rohde (Erdmannsweiler) freut sich auf den spannenden Endspurt: „Es ist alles möglich, weil es im Fußball immer verrückte letzte Spiele gegeben hat. Triberg hat die besten Karten, den Landesliga-Aufstieg perfekt zu machen.“ Sollten die Tribergerinnen am heutigen Samstag Meister werden, würde nach der SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen und dem FC Furtwangen in den vergangenen zwei Jahren dem dritten Verein in Folge der Durchmarsch von der Kreisliga A bis in die Landesliga gelingen.