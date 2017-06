Donaueschingen Traversalen und Oxer: Reitturnier des RuF Donaueschingen

Dressur und Springreiten auf dem Programm

Reiten: (rom) Die Meldelisten sind proppenvoll, wenn am Samstag und Sonntag das Spring- und Dressurturnier des RuF Donaueschingen auf der Anlage im Sickenbühl ausgetragen wird. Mehr als 600 Nennungen in Springen und Dressur sorgen für Reitsport pur.

Während sich die Springreiter auf dem Außenplatz ein Stelldichein geben, geht es für die Frackreiter in die Reithalle. In beiden Disziplinen wird bis zur Klasse M geritten, wobei der Große Preis der Dressur in der Halle am Sonntag auf 16 Uhr angesetzt ist und das M*-Springen mit Stechen auf 16.30 Uhr. Es ist das einzige Turnier der Region, welches parallel Springen und Dressur an einem Wochenende anbietet. Von den untersten Klassen des Führzügelwettbewerbs bis zur Klasse M ist in der Dressur alles vertreten, wie auch beim Springen vom Springreiterwettbewerb bis zur M-Springprüfung.

Erster Turnierhöhepunkt ist am Samstag die Punktespringprüfung Klasse M. Aufgewertet wird das Turnier durch die Austragung der Ringmeisterschaften des Reiterringes Schwarzwald-Baar. In den Klassen E bis M werden beim Turnier des RuF Donaueschingen die Sieger und somit die Ringmeister 2017 ermittelt. Konnten in den vergangenen Jahren die Reiter noch auf verschiedenen Turnieren der Region Punkte für die Ringmeisterschaft sammeln, so hat man sich in diesem Jahr entschieden, die jeweiligen Ringmeister auf nur einem Turnier zu ermitteln. Das Gleiche gilt für die Dressurreiter. Sie reiten beim Dressurturnier des RFV Schwenningen am 15. und 16. Juli um die Ringmeisterschaft.

Viel Spannung verspricht das Mannschafts-Springen am Sonntag um 12.30 Uhr. Hier geht es für die Vereinsmannschaften um die Qualifikation für die regionalen Wettbewerbe im Rahmen des großen CSI im Donaueschinger Schlosspark im September.

Turnierzeitplan

Springen am Samstag: 9 Uhr Springpferdeprüfung Klasse A**, 10.30 Uhr Springpferdeprüfung Klasse L, 11.30 Uhr Stilspringprüfung Klasse A*, 13.30 Uhr Springreiter-Wettbewerb, 15 Uhr Springprüfung Klasse L, 17 Uhr Punktespringprüfung Klasse M*.

Dressur am Samstag: 9 Uhr Mannschaftsdressur Kl. A, 9.30 Uhr Dressur-WB, 11.30 Uhr Dressurprfg. Kl. A*, 15 Uhr Dressurprfg. Kl. L*-Trense.

Springen am Sonntag: 8 Uhr Springprfg. Kl. A**, 10 Uhr Stilspring-WB, 11.15 Uhr Springprfg. Kl. L, 12.30 Uhr Mannschaftsspringprfg. Kl. A**, 14 Uhr Punktespringprfg. Kl. L, 15.30 Uhr Führzügel-WB, 16.30 Uhr Springprfg. Kl. M* m Stechen.

Dressur am Sonntag: 7.30 Uhr Dressurpferdeprfg. Kl. A, 10 Uhr Dressurpferdeprfg. Kl. L, 11.30 Uhr Reiter-WB, 14 Uhr Dressurprfg. Kl. L*-Kandare, 16 Uhr M-Dressur Großer Preis.