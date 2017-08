Traumstart perfekt

FC 08 Villingen II gewinnt gegen Markdorf 1:0. Dritter Sieg im dritten Spiel

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – SC Markdorf 1:0 (0:0). Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel legt die 08-Reserve einen Traumstart hin. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist unser Sieg verdient. Wir hatten viele Chancen, hätten allerdings das zweite Tor nachlegen müssen. Mit der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden“, sagte Villingens Trainer Marcel Yahyaijan. Joker Luca Crudo gelang das Tor des Tages.

Die erste Halbzeit war kein Fußball-Leckerbissen. Zwanzig Minuten lang waren die Torhüter beschäftigungslos. Mario Ketterer (23.) hatte die erste und beste Abschlusschance im ersten Durchgang. Markdorf stand defensiv kompakt. Die beiden Viererketten verschoben gut, sodass sich das Geschehen neutralisierte. Viele Stockfehler auf beiden Seiten sorgten dafür, dass das Aufbauspiel kaum Ideen und Torraumabschlüsse produzierte.

Anders in Halbzeit zwei. Su hatte die erste gefährliche Gästeaktion. Sein Flachschuss lenkte Torhüter Matthias Demmer zur Ecke (49.). Auf der anderen Seite forderten die Villinger nicht ganz zu Unrecht Foulelfmeter an Ketterer (58.). Ab Minute 70 nahm das Spiel an Fahrt auf. Zunächst klärte Markdorf nach einer Ecke den Kopfball von Martin Siber auf der Linie. Aus der nächsten Aktion fiel das 1:0. Ketterer schlug einen Eckball nach innen und Luca Crudo köpfte zum 1:0 ein. Kurze Zeit später scheiterte Siber allein gegen SC-Keeper Müller. Auch Crudo (79.) vergab aussichtsreich den zweiten Treffer. Ketterer scheiterte an Müller (83.). In der Nachspielzeit (90+4.) gab es sogar noch Elfmeter. Pietro Morreale scheiterte jedoch an Müller. Tor: 1:0 Crudo (72.); SR: Maier (Bühl); ZS: 60.

FC 08 Villingen II: Demmer, Campisciano, Wagner, Cakici, Hynes, Morreale, Ketterer (85. Kokolanski), Jerhof, Albayrak (35. Siber), J. Wehrle (80. Ganter), Dresel (46. Crudo).