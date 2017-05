Regionalsport Schwarzwald Traumstart für Villinger Tennis-Herren

Regionalligist gewinnt beide Heimspiele. Sieg und Niederlage fürVillingen Damen

Tennis, Regionalliga Herren 30: TC BW Villingen – TC Rotenbühl Saarbrücken 6:3 (13:7 Sätze, 96:63 Spiele). (jsi) Am Samstag empfingen die Villinger zum Saisonauftakt den TC Rotenbühl Saarbrücken. Im ersten Einzel setzte sich TC BW-Spieler Jiri Vencl klar mit 6:0, 6:0 gegen Thomas Burgemeister durch. Auch der auf Position zwei gesetzte Mannschaftsführer Dominik Adelhardt hatte in seinem Match gegen den Saarbrücker Marc Harenberg (6:0, 6:2) nahezu keine Probleme.

Anders sah es in den nachfolgenden drei Partien aus, die allesamt an die Gäste gingen. Beim Stand von 2:3 für Rotenbühl stand der Villinger Neuzugang Moritz Jessen im letzten Einzelspiel gegen André Koch unter Zugzwang. Jessen hielt dem Druck beim 7:5, 6:7, 10:3 stand und sorgte im Matchtiebreak für den 3:3-Gleichstand, bevor die Doppelspiele starteten. Hier gaben sich die Spieler des TC BW Villingen keine Blöße. Alle drei Doppel entschieden die Gastgeber für sich. Mannschaftsführer Dominik Adelhardt: „Es war lange offen, ob wir wegen des Wintereinbruchs draußen spielen können. Unser Platzwart hat alles getan und super Arbeit geleistet, sodass alle Plätze bespielbar waren.“ Im Team der Villinger Herren 30 spielten: Jiri Vencl, Dominik Adelhardt, Michael Heppler, Alexander Ruf, Stefan Hauser, Moritz Jessen und Tobias Storz.

TC BW Villingen – BW Wiesbaden 8:1. In der zweiten Paarung am Montag wahrte der TC BW eine weiße Weste. Diesmal war die Mannschaft aus Wiesbaden zu Gast, die bereits das erste Saisonspiel deutlich mit 1:8 verloren hatte. Der Villinger Adelhardt gewann sein Spiel mit vielen Ballwechseln gegen den Wiesbadener Carsten Riedel mit 7:5, 7:5. Michael Heppler musste lange einem Rückstand hinterherlaufen, siegte aber am Ende 6:4, 7:5. Alexander Ruf setzte sich im Matchtiebreak mit 10:8 durch. Auf Position sechs gewann Villingens Neuzugang Roman Schirmaier 6:2,6:4. Im Doppel gestalteten die Akteure des TC BW zwei von drei Spielen erfolgreich. Adelhardt: „Alle Spiele fanden aufgrund des Regens in der Halle statt. Tobias Storz gewann an Position fünf seinen ersten Einzelpunkt für Villingen, was mich ganz besonders freut.“

Estelle Guisard schwer verletzt

Regionalliga Damen: TC BW Villingen – MTG BW Mannheim 3:6 (8:12 Sätze, 71:78 Spiele). Durch einen 6:1, 6:3-Erfolg über die Mannheimerin Dejana Radanovic holte Nina Stadler den ersten Matchpunkt für die Villingerinnen. Im Anschluss verloren mit Michaela Boev (6:3, 3:6, 4:10), Estelle Guisard (6:3, 3:6, 6:10), Xenia De Luna (0:6, 0:6) und Pia Schwarz (3:6, 3:6) vier Spielerinnen in Folge ihre Partien. Josymar Escalona Rodriguez holte dank eines klaren 6:1, 6:2-Sieges den zweiten Punkt für die Villinger Damen. Im ersten Doppel setzten sich Boev und Guisard klar mit 6:1, 6:1 gegen Radanovic und Allison Lochbühler durch. Mit einem Gesamtstand von 3:3 ging es in die letzten beiden Doppelspiele. Sowohl Stadler/Escalona Rodriguez als auch De Luna/Schwarz verloren jedoch gegen ihre Gegnerinnen. Ein insgesamt enges Match ging letztlich an den MTG BW Mannheim. Villingens Trainer Jürgen Müller: „Die Spiele waren knapp. Zwei Matchtiebreaks haben wir verloren. Das Niveau der Liga ist sehr hoch.“ Für den TC BW Villingen I spielten: Nina Stadler, Michaela Boev, Estelle Guisard, Xenia De Luna, Pia Schwarz und Josymar Escalona Rodriguez.

TC Leonberg – TC BW Villingen 4:5. Beim Stande von 6:1, 0:1 im letzten Doppel verletzte sich die Französin Estelle Guisard schwer am Knie. Laut Trainer Müller wird sie dem TC BW Villingen voraussichtlich die ganze Saison fehlen. Nina Stadler gewann im ersten Spiel 7:6, 6:7, 10:6. Michaela Boev verlor im Matchtiebreak nach 3:6, 6:2 mit 4:10. Anders war es bei Guisard. Sie gewann den Matchtiebreak 10:4. Xenia De Luna hatte zwischenzeitlich fünf Matchbälle, verlor ihr Einzel aber mit 2:6, 6:1, 9:11. Pia Schwarz (6:3, 6:4) gewann in zwei Sätzen. Die Gegnerin von Josy Escalona musste aufgeben. Nach den Einzelspielen führte Villingen 4:2. Im Doppel gingen die Blau-Weißen einmal als Sieger und zweimal als Verlierer hervor. Müller: „Bereits nach zwei Spielen hat sich gezeigt, dass Pia Schwarz und Xenia große Verstärkungen für uns sind. Der Sieg in Leonberg tat gut.“ Für den TC BW Villingen spielten: Nina Stadler, Michaela Boev, Estelle Guisard, Xenia De Luna, Pia Schwarz und Josymar Escalona Rodriguez.