Regionalsport Schwarzwald Trainingsauftakt bei vier Schwarzwälder Landesligisten

FC Schonach, FC Löffingen, DJK Villingen und Aufsteiger SV Obereschach starten in Saisonvorbereitung

Fußball-Landesliga: (kat/olg/jsi) Gleich vier Landesligisten aus dem Schwarzwald starteten am Montagabend in die Saisonvorbereitung: Der FC Schonach, die DJK Villingen, der FC Löffingen und Aufsteiger SV Obereschach. Knapp sechs Wochen bleibt den Trainern Zeit, um die Spieler bis zum Saisonstart (12. August) fit zu machen.

FC Schonach

Fünf Wochen Sommerpause bis zum Start der Saisonvorbereitung – einen solchen Luxus kannte Enrique Blanco beim FC Schonach noch gar nicht. Die vergangenen zwei Jahre standen die Schonacher jeweils bis Mitte Juni in den Aufstiegsspielen und konnten danach nur zwei, drei Wochen die Füße hochlegen. „Es ist sehr schön, dass die Jungs in diesem Sommer endlich mal abschalten und sich mit anderen Dingen beschäftigen konnten“, so Blanco.

In den ersten zwei Einheiten der Vorbereitung will sich der Coach ein Bild vom Fitnesszustand seiner Spieler machen. „Dann“, so Blanco, „sehen wir, ob es im konditionellen Bereich noch einiges zu tun gibt oder ob wir früher taktische Dinge abarbeiten können“.

Der FC Schonach hat seinen Kader erweitert. Es gab keine Abgänge, mit Marcel Wetzig (FC Furtwangen), Julian Kaiser, Oliver Masny (beide FC Schönwald) und Mawuli Agboli (Berlin) jedoch vier externe Zugänge. Zudem rückt Magnus Hettich aus der eigenen A-Jugend in das Landesliga-Team. Blanco: „Das Grundgerüst der Mannschaft stand ohnehin schon. Um einen Schritt weiterzukommen und breiter aufgestellt zu sein, wollten wir den Kader punktuell verstärken. Das ist uns gelungen“, so Blanco

Der Schonacher Coach hat noch ein ganz spezielles Training ins Programm genommen. Blanco: „Wir werden ein gemeinsames Training mit den Bundesliga-Ringern des SV Triberg machen.“ Das erste Pflichtspiel der Schonacher ist am 29. Juli. Im südbadischen Vereinspokal gastiert der Halbfinalist der vergangenen Saison in der 1. Hauptrunde beim Sieger der Qualifikationspartie Denkingen gegen Markdorf.

FC Löffingen

Mit neuem Trainer und fünf Zugängen stiegt der FC Löffingen in die Saisonvorbereitung ein. Neben Tim Heine auf der Trainerbank verstärkte sich der Landesligist mit Marco Baumgärtner (TuS Bonndorf), Alexander Komienko (SV Göschweiler), Dario Kraths, Sascha Meingarth und Jannes Schmid (alle eigene Jugend). Auf der anderen Seite haben die Löffinger zwei Akteure verlassen. Jannik Beha zog es zum Liga-Konkurrenten DJK Donaueschingen. Adam Zimoch muss berufsbedingt kürzer treten.

Tim Heine hat zwar schon konkrete Vorstellungen, an was im Training gefeilt werden soll, doch erst einmal hat etwas anderes Priorität. „Da ich neu in Löffingen bin, möchte ich mir zunächst einen Überblick verschaffen und das ganze Team kennenlernen. In den Trainingseinheiten will ich dann Grundlagen schaffen, also Kondition aufbauen und mit dem Ball trainieren.“ Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison wartet gleich ein dicker Brocken auf die Hochschwarzwälder. Im südbadischen Pokal empfängt Löffingen am 29. Juli den Titelverteidiger 1. FC Rielasingen-Arlen.

DJK Villingen

Nach einer grandiosen Rückrunde mit dem erreichten Klassenerhalt stellen sich bei der DJK Villingen die Uhren wieder auf Null. Nun geht es für Trainer Ralf Hellmer und seinen neuen Co-Trainer Michael Burow, darum, die Mannschaft so in Form zu bringen, dass die Villinger nicht erneut abgeschlagen in die Winterpause gehen.

Das Klassenerhalt-Wunder ist noch nicht ganz vergessen. Helmer: „Es sind zwar schon fünf Wochen vergangen, aber dennoch versuchen wir die Euphorie mit in die Vorbereitung zu nehmen.“ Hellmer hat für die DJK-Vorbereitung klare Vorstellungen: „Wir wollen wieder Fußball mit Spaß spielen, die Mentalität und den Modus der Rückrunde beibehalten, als die Mannschaft nie aufgegeben hat und immer den Willen zu gewinnen zeigte.“

In den Trainingsinhalten wird Hellmer die Schwerpunkte nicht ändern, sondern vertiefen. „Wir müssen nur versuchen, unser Umschaltspiel bei Bedarf mit neuen Reizen noch zu verbessern. Das Niveau in der Rückrunde war extrem hoch, da muss ich jetzt als Trainer die Kleinigkeiten herauskitzeln.“

Vom FC Bad Dürrheim kommt Stürmer Mario Giesler, Simon Föhrenbacher aus der U19 des SV Zimmern und Philipp Pfriender und Fabio Mauch vom SV Obereschach. Kommen noch weitere Zugänge? „Unsere personellen Planungen sind definitiv abgeschlossen“, so Hellmer. Das erste Pflichtspiel der DJK ist am Donnerstag, 20. Juli, in der Verbandspokal-Qualifikation beim B-Ligisten FC Weiler.

SV Obereschach

Rund drei Wochen nach dem Gewinn des Meistertitels in der Bezirksliga Schwarzwald startete der SV Obereschach ins „Abenteuer Landesliga“. „Wir haben jetzt knapp sechs Wochen Zeit, bis das erste Ligaspiel ansteht. Nun wollen wir intensiv an Kraft, Schnelligkeit und Koordination arbeiten“, sagt Trainer Mario Bibic zu den Trainingseinheiten der Vorbereitung und ergänzt mit Blick auf die anstehende Landesliga-Saison: „Wir wollen gut gerüstet in die neue Spielzeit gehen und nicht als Touristen unterwegs sein.“

Die Umstellung von Bezirks- auf Landesliga sieht Bibic wenig problematisch. „Wir wollen einfach in jeder Partie das Maximum herausholen – mal reicht es dann für Punkte und manchmal nicht. Jeder soll Lust darauf haben, an sein persönliches Limit zu gehen und Spaß am Fußballspielen in der Landesliga haben. Machen wir unsere Hausaufgaben, bin ich zufrieden. Dann ist auch der Klassenerhalt drin“, erklärt Obereschachs Übungsleiter.

Das erste Pflichtspiel für die Obereschacher steht am Freitag, 21. Juli, an. In der Qualifikation für den südbadischen Verbandspokal trifft der Landesliga-Aufsteiger zuhause auf Verbandsligist FC Neustadt.

Testspiele

FC Schonach

11. Juli: FC Bad Dürrheim (A)

16. Juli: FC Simonswald (in Gütenbach)

19. Juli: FV Marbach (A)

23. Juli: SV Hausach (A)

30. Juli: SV Oberwolfach (H)

4. August: SV Oberharmersbach (A)

FC Löffingen

8. Juli: FC Freiburg-St. Georgen (A)

15. Juli: SV Au-Wittnau (H)

22. Juli: FC Holzhausem

4. August: FSV Rot-Weiß Stegen (H)

DJK Villingen

8. Juli: SG Empfingen (A)

15. Juli: SV Zimmern (A)

18. Juli: SV Überauchen (H)

22. Juli: FC Bad Dürrheim (H)

26. Juli: FC Unterkirnach (A)

4. August: SV Haslach i. K. (H)

SV Obereschach

13. Juli: FC Brigachtal (A)

5. August: SC Tuttlingen (A)

Ein weiteres Testspiel ist gegen den SV Hinterzarten geplant

H=Heimspiel; A=Auswärtsspiel