Regionalsport Schwarzwald Trainieren mit dem großen FC Bayern München

Fußball-Camp im Europa-Park in Rust. SÜDKURIER verlostzwei Plätze

Fußball: Auch im Jahr 2017 stellt der FC Bayern KidsClub mit Unterstützung des Europa-Park in Rust bei Freiburg die FC Bayern KidsClub Fußballcamps auf die Beine. Bis zu 150 talentierte Nachwuchskicker können hier ihrem Traum, eines Tages im Trikot des FC Bayern München um die Meisterschaft zu spielen, ein Stückchen näherkommen. In Deutschlands größtem Freizeitpark haben die Kids die Möglichkeit, an ihrer Balltechnik zu feilen und nebenbei über 100 Attraktionen und Shows hautnah zu erleben. Das sind genau die Ferien, die sich junge Fußballer wünschen.

Obwohl die Fußballcamps im Europa-Park für dieses Jahr bereits ausgebucht sind, bietet der SÜDKURIER zwei leidenschaftlichen jungen Fußballern die exklusive und einmalige Chance auf zwei kostenlose Teilnehmerplätze. Aktiv Fußball spielende Kinder/Jugendliche im Alter zwischen 9 und 13 Jahren sollten sich ganz schnell bewerben und haben so die Chance das Fußballcamp vom 28. August bis 1. September im Europa-Park zu besuchen. Was die kleinen Kicker brauchen, ist lediglich etwas Glück bei der Auslosung.

Die Gewinnerkids verbringen fünf Tage im Europa-Park, übernachten in urigen Blockhütten im Camp Resort und trainieren täglich unter der Anleitung von ausgebildeten Trainern des FC Bayern München. Verpflegung, Rund-um-die-Uhr-Betreuung und exklusive Fußball-Kleidung gehören ebenfalls dazu. Unter den Augen von Top-Trainern können sich die Gewinner dann auf dem Rasen beweisen. Tägliche Trainingseinheiten und spritziger Sommerspaß im Europa-Park ergeben ein innovatives Fußballkonzept, bei dem die Nachwuchsförderung großgeschrieben wird. Weitere Infos im Internet:

Schnell bewerben

Bewerbungen für das Fußballcamp im Europa-Park vom 28. August bis 1. September können ab sofort unter dem Stichwort „Fußballcamp Europa-Park“ abgegeben werden, und zwar per Email an:Dieter.Wacker@suedkurier.de

Die Bewerber, egal ob Mädchen oder Jungs, müssen zwischen 9 und 13 Jahre alt sein. Bitte Name, exakte Anschrift, Telefonnummer, Emailadresse, Fußballverein, bei dem die Kinder bereits spielen, und das Alter angeben. Ohne diese Informationen ist eine Teilnahme nicht möglich. Ganz wichtig: Die Eltern müssen gleichzeitig ihr Einverständnis für den Aufenthalt in Rust erklären. Bewerbungsschluss ist am Donnerstag, 22. Juni. Unter allen eingegangenen Bewerbungen werden die zwei Gewinner ausgelost.