Regionalsport Schwarzwald Trainer Uwe Müller verlängert in Bräunlingen

Erfolgreiche Zusammenarbeit wird fortgesetzt

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Der FC Bräunlingen und Trainer Uwe Müller haben sich am Wochenende auf eine weitere Zusammenarbeit über die aktuelle Saison hinaus geeinigt. "Der Uwe macht bei uns einen super Job und passt perfekt zum FC Bräunlingen. Wir freuen uns, weiterhin zusammen zu arbeiten. Es macht Spaß", sagt Bräunlingen Vorsitzender Patrick Gemeinder. Müller hatte vor der Saison in Bräunlingen die Arbeit aufgenommen und seinerseits immer wieder erklärt, dass er den Aufbau einer neuen und jungen Mannschaft forcieren will, was bereits in dieser Saison Früchte trägt, da Bräunlingen auf Rang drei stehend zu den Teams gehört, die beider Titelvergabe ein Wörtchen mitsprechen.