Regionalsport Schwarzwald Trainer Urban trifft zum 4:0-Sieg

FC Löffingen besiegt Meister Radolfzell. Scheidender Trainer vom Co-Trainer eingewechselt

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Radolfzell 4:0 (2:0). (wm) Löffingen verabschiedete sich mit einem unerwartet klaren Erfolg gegen den Meister und Verbandsliga-Aufsteiger aus der Saison. Verabschiedet wurde auch Trainer Tobias Urban, der sich mit dem letzten Treffer der Partie bei der Mannschaft und beim Publikum für die erfolgreichen Jahre bedankte.

Die Löffinger Abwehr war zunächst stark gefordert. Einen Schuss von Aichem wehrte Torhüter Osek mit viel Glück ab. Nach einer Viertelstunde des Ansturms der Gäste wurde Löffingen mutiger. In Minute 18 gelang die Führung, als Hoheisel, nach einem Zusammenprall von Radolfzells Torhüter Sauter und Abwehrspieler Hepfer an der Strafraumgrenze in Ballbesitz kam und ungehindert zum 1:0 einschob. Wenig später vergab Stricker den Ausgleich. Löffingen zeigte eine konzentrierte Abwehrleistung und verhinderte konsequent die zahlreichen Offensivaktionen der Gäste. Zweimal Hoheisel sowie Weißenberger und Beha hatten den zweiten Treffer auf dem Fuß. Der gelang Hoheisel nach mustergültigem Pass von Hirschbolz. Der Ball wurde von Torhüter Sauter leicht abgefälscht.

Im zweiten Durchgang fanden die Gäste, trotz mehr Ballbesitz, kein Rezept gegen eine aufmerksame Löffinger Abwehr. In Minute 57 löste sich Kopp nach einem langen Ball von Weißenberger von den Bewachern und wurde gefoult. Den Elfmeter versenkte Kim Hirschbolz zum 3:0. Nachdem Weißenberger und Kopp an Torhüter Sauter scheiterten, machte Trainer Urban, der von Co-Trainer Happle eingewechselt wurde, auf Zuspiel von Gaudig, den 4:0-Sieg perfekt. Tore: 1:0 (18.) Hoheisel, 2:0 (42.) Hoheisel, 3:0 (57./FE) Hirschbolz, 4:0 (87.) Urban; ZS: 120; SR: Neidinger (Sulz).

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Weißenberger (89. Vogt), Hirschbolz, Kaufmann, P. Beha (87. Bürer), Kopp, Baumann (62. Gaudig), Ketterer, J. Beha, Hoheisel (85. Urban).