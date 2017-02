Trainer Urban lobt Defensivarbeit

Landesligist gewinnt gegen Verbandsligist Waldkirch

Fußball: (daz) Dem Landesligisten FC Löffingen gelang beim Verbandsligisten FC Waldkirch ein überraschender 3:2-Testspielerfolg. Benjamin Gaudig (19.) erzielte die Führung, die Adam Zimoch nur drei Minuten später verdoppelte. Nach dem 2:2-Ausgleich der Gastgeber war es Daniel Fuss (86.), der den Siegtreffer der Löffinger erzielte. „Für uns war das Spiel eine sehr gute Trainingseinheit. Vor allem defensiv waren wir mächtig gefordert. Da hat sich meine Mannschaft sehr achtbar geschlagen“, lobt Trainer Tobias Urban. Mehrfach glänzte bei Löffingen in den ersten 45 Minuten Schlussmann Dominik Osek, der in der zweiten Halbzeit von Raphael Albert ersetzt wurde. Auch mit seiner Vierer-Abwehrkette war Urban sehr zufrieden. „Wir haben gut verteidigt, aber auch das schnelle Umkehrspiel gut eingesetzt. Die Partie hat mir viele neue Erkenntnisse gebracht“, ergänzt Urban, dessen Elf am Samstag beim FC Wasser/Kollmannsreute das nächste Vorbereitungsspiel bestreitet.