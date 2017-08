Regionalsport Schwarzwald Trainer Reiner Scheu frustriert

Verbandsligist FC Bad Dürrheim spielt am Samstag zuhause gegen SV Endingen

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SV Endingen (Samstag, 15.30 Uhr). Für die mit null Punkten aus den ersten zwei Partien gestarteten Kurstädter steht am Samstag bereits ein wegweisendes Spiel auf dem Programm. Sollte gegen Endingen nicht gepunktet werden, droht ein kapitaler Fehlstart, denn die anschließenden Gegner aus Offenburg und Denzlingen machen in der aktuellen Situation der Kurstädter wenig Hoffnung, die Bilanz aufzubessern.

Trainer Reiner Scheu ist frustriert und ringt nach eigener Motivation. Unter der Woche hatte der Fußball-Lehrer wieder nur eine kleine zweistellige Zahl an Spielern im Training. Viele fest eingeplante Akteure sind im Urlaub, leiden an Verletzungen und Krankheiten oder stehen aus anderen Gründen nicht zur Verfügung. Scheu kann seine Trainingspläne vor diesem Hintergrund gleich in den Papierkorb werfen. „Ich habe keinerlei Druckmittel auf die Spieler. Diejenigen, die da sind, müssen wegen fehlender Alternativen ohnehin spielen. Mit solch einer Rumpfmannschaft lässt sich in der Liga nicht bestehen. Eigentlich gehe ich gern zum Training. Doch bei diesen Voraussetzungen muss ich mich momentan jedes Mal motivieren, was nicht einfach ist“, betont Scheu.

Zu der langen Liste an Ausfällen gesellte sich nun auch noch Dimitri Bärwald, der am vergangenen Samstag beim Freiburger FC das Führungs- und erste Saisontor erzielt hatte, sich nun aber krank abgemeldet hat. Scheu: „Es ist keine Besserung in Sicht. Wird es bis zum Spiel nicht anders, werden auch wieder Akteure spielen müssen, die Rückstände haben und noch Aufbautraining benötigen.“ Taktisch hat sich der Coach einiges zurechtgelegt. Ob die Umsetzung überhaupt in Angriff genommen werden kann, liegt einzig und allein an den Spielern, die am Samstag zur Verfügung stehen.

Endingen hat sich in den vergangenen Jahren in der Verbandsliga gut etabliert und im Gegensatz zu den Kurstädtern erst eine Partie absolviert. Da ließen die Endinger mit einem 1:1-Unentschieden beim Oberliga-Absteiger Offenburger FV aufhorchen, dem übernächsten Gegner der Kurstädter. Scheu hat die Elf vom Kaiserstuhl bereits gesehen und durchaus Ansätze erkannt, wie Endingen in Bedrängnis gebracht werden kann. Allerdings werden auch die Gäste wissen, dass es möglicherweise noch nie so einfach war, in Bad Dürrheim zu punkten. Wie schon in den zwei Spielen zuvor, sind die Erwartungen der Kurstädter deutlich gedämpft. Von Euphorie ist nahezu nichts zu spüren.