Regionalsport Schwarzwald Trainer Marcel Yahyaijan sehr zufrieden

FC 08 Villingen II schlägt FC Hochemmingen mit 4:0

Fußball: (daz) Im dritten Vorbereitungsspiel feierte die Landesliga-Elf des FC 08 Villingen II am Samstag einen klaren 4:0-Erfolg gegen den Bezirksligisten FC Hochemmingen. Volkan Bak (17.), Tijan Jallow (29./63.) und Fabian Bodenseh (76.) trafen für die Elf von Trainer Marcel Yahyaijan. Zuvor hatte die Mannschaft in den Testspielen gegen die Spvgg. Schramberg mit 3:1 gewonnen und bei der Spvgg. Bochingen mit 0:3 verloren. "Alle drei Testspiele waren bisher gut. Wir haben gegen Hochemmingen auch in dieser Höhe völlig verdient gewonnen. Bei einer besseren Chancenauswertung wären sogar noch mehr Tore möglich gewesen. Wir hatten deutliche Vorteile. Mit dem gegenwärtigen Stand der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden", sagte Yahyaijan. Bis auf den älteren Mario Ketterer setzten die Villinger viele junge Spieler ein, die laut Yahyaijan ihre Chance genutzt haben. Das nächste Spiel in der Vorbereitung bestreiten die Villinger bereits am Dienstag (19 Uhr) beim SV Seedorf.