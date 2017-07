Regionalsport Schwarzwald Trainer Leda macht sich Sorgen

DJK Donaueschingen spielt ohne Stürmer

Fußball: (daz) Mit 1:2 (0.0) Toren musste sich Landesligist DJK Donaueschingen in einem Vorbereitungsspiel beim Bezirksligisten TuS Bonndorf geschlagen geben. Andreas Albicker (49.) brachte die Donaueschinger in Führung, bevor Bonndorf in den letzten vier Spielminuten zweimal traf. „Wir haben eine Menge an guten Torchancen ausgelassen. Für mich ist es besorgniserregend, ohne gelernten Angreifer zu spielen. Aktuell fehlen alle drei Stürmer. Daher habe ich etwas Bammel vor der nun folgenden Urlaubswelle“, sagt DJK-Trainer Christian Leda.

Der Trainer bescheinigte Albicker nicht nur wegen des Treffers eine „famose Leistung“. Andererseits sei der Ausfall von sechs, sieben Stammspielern nicht zu kompensieren. Das für Samstag geplante Testspiel gegen den SV Kirchzarten wurde vom Gegner mangels Spieler abgesagt. Dafür wurde ein Mannschaftstraining angesetzt.