Trainer Leda fordert mehr Tempo

DJK Donaueschingen empfängt SC Konstanz-Wollmatingen. Geringe Chancen auf Rang zwei

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – SC Konstanz-Wollmatingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Für die Donaueschinger sind zumindest in der regulären Saison die Auswärtsreisen vorbei. Jetzt warten auf die Allmendshofener noch zwei Heimaufgaben, wobei die DJK am übernächsten Wochenende spielfrei ist. Weitere Auswärtsspiele würde es nur geben, wenn der aktuelle Tabellendritte den punktgleichen Rangzweiten FC Singen noch überholt und die DJK sich für die Verbandsliga-Aufstiegsrunde qualifizieren würde. Mit dem Szenario beschäftigt sich DJK-Trainer Christian Leda indes nicht. „Singen müsste aus drei Partien nur fünf Punkte holen und wir müssten beide Spiele gewinnen. Ich glaube nicht, dass Singen uns diesen Gefallen tut.“

Nicht zuletzt deshalb konzentrieren sich die Donaueschinger allein auf die eigenen Aufgaben. Und da wartet mit dem Tabellenvierten vom Bodensee eine knackige Aufgabe. In der Vorrunde mussten sich die Allmendshofener in Konstanz mit 1:2 Toren geschlagen geben. Donaueschingen holte zuletzt 18 von 18 möglichen Punkten, Konstanz nahm aus fünf Partien 13 von 15 Zählern mit. Somit haben auch die Gäste noch eine Minimalchance auf Rang zwei. „Meine Jungs waren nach den vielen Spielen in den vergangenen Tagen im Training etwas müde. Jetzt müssen wir wieder Tempo in die Aktionen bringen und am Passspiel sowie am Umschaltspiel arbeiten“, kündigt Leda die Schwerpunkte für das Abschlusstraining an.

Aus dem Landesliga-Kader stehen Leda nur elf Spieler zur Verfügung, nachdem sich Max Schneider verletzte und bei Sebastian Sauter das Sprunggelenk lädiert ist. Daniel Köpfler weilt im Ausland. Festgelegt hat sich Leda wieder auf einen Wechsel zwischen den Pfosten. Nachdem am vergangenen Montag Sebastian Neininger im Tor stand, erhält Steffen Vesenmayer gegen Konstanz wieder eine Chance.

Brisant wird schon das Vorspiel, wenn sich mit der DJK II und der SG Riedöschingen die zwei Top-Teams der Kreisliga in der Partie um die Meisterschaft gegenüberstehen.