Regionalsport Schwarzwald Trainer Leda deckt Karten nicht auf

DJK Donaueschingen spielt beim Hegauer FV

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Landesliga: Hegauer FV – DJK Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Die Donaueschinger spielen am Sonntag in Welschingen beim nach der Winterpause noch sieglosen Hegauer FV, der auf den drittletzten Tabellenplatz durchgereicht wurde. Allerdings gelang der Hegauer Elf zuletzt eine beachtliche Punkteteilung beim FC 08 Villingen II. Im ersten Vergleich setzten sich die Allmendshofener auf eigenem Platz mit 2:1 Toren durch.

Einen deutlichen Aufwärtstrend zeigte die DJK beim jüngsten Heimsieg gegen Walbertsweiler. Nun soll zum Auftakt einer englischen Woche möglichst nachgelegt werden. „Wir wären schlecht beraten, den Gegner am drittletzten Tabellenplatz zu messen. Sie haben hervorragende Einzelspieler in ihren Reihen. Mit dieser Qualität, die jedoch nicht immer umgesetzt wird, kann der Hegauer FV alle Teams der Liga richtig ärgern“, sagt DJK-Trainer Christian Leda. Schließlich handle es sich um einen jahrelang in der Liga etablierten Verein.

Donaueschingen wird mit 13 Feldspielern und zwei Torhütern nach Welschingen reisen. Stammplatzgarantien verteilt der Trainer nicht. „Jeder von den 15 Akteuren könnte von Anfang an spielen oder auf der Bank Platz nehmen. Ich habe mich noch nicht entschieden und werde vorher auch nichts bekannt geben.“ Leda bezieht das auch auf die Torhüter-Position. Auch hier scheint ein erneuter Wechsel denkbar. Der Coach hat eine gute Trainingswoche gesehen, die durchaus Zuversicht hinterlassen hat. Leda: „Wir haben vieles richtig gemacht. Die Bestätigung der guten Arbeit sollte sich nun auch ergebnismäßig ausdrücken.“