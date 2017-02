Trainer Jäger sucht seine Startformation

Landesligist FC Gutmadingen spielt gegen Schramberg

Fußball: (daz) Landesligist FC Gutmadingen testet am Samstag ab 15 Uhr beim württembergischen Bezirksligisten Spvgg. Schramberg den Stand der Vorbereitung. Die Gutmadinger werden mit zwei Schlussmännern und 16 Feldspielern anreisen. „Es geht jetzt darum, die Startformation für das erste Punktspiel gegen Konstanz zu finden. Im Spiel mit und ohne Ball will ich einiges sehen“, betont Trainer Heinz Jäger. Für die Feinheiten im Spiel sei in den kommenden zwei Trainingswochen noch genügend Zeit. Zudem möchte Jäger mit seiner Elf ein Ausrufezeichen setzen. „Nicht im Hinblick an die Konkurrenten, sondern für uns selbst.“