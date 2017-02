Trainer Gallmann sieht viele Baustellen

FC Neustadt ist seit sechs Partien ungeschlagen. Vorsprung auf Abstiegszone wächst weiter

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Verbandsliga: (daz) Denkbar schlecht war beim FC Neustadt die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte verlaufen. Mit großen Sorgenfalten starteten die Trainer Klaus und Benjamin Gallmann in die Punktspiele. Umso überraschender ist die erste Zwischenbilanz: vier Punkte aus den Partien gegen Bad Dürrheim (4:3) und in Bühlertal (0.0). Noch wichtiger und interessanter ist für die Hochschwarzwälder indes, dass sie elf Spiele vor Saisonende erstmals ein kleines Polster von vier Punkten auf den ersten Abstiegsplatz aufgebaut haben.

"Wir sind jetzt seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen. Das hatten uns sicherlich die wenigsten Experten zugetraut. Die Bilanz zeigt die Entwicklung in unserer Mannschaft", betont Benjamin Gallmann, um im gleichen Atemzug anzufügen: "Wir haben noch genügend Baustellen." Auch dafür ist die jüngste Erfolgsserie wichtig, nimmt sie doch einigen Druck von den Schultern der Spieler, auch wenn sich keiner in Sicherheit wiegen wird. Sowohl defensiv als auch offensiv sieht der Coach "noch Luft nach oben". Diese gelte es schnell zu aktivieren, um frühzeitig die Grundlagen für eine zweite Verbandsliga-Saison zu schaffen.

Nach dem torlosen Remis in Bühlertal am vergangenen Samstag bleiben bei Gallmann "gemischte Gefühle" zurück. "Es gab auf beiden Seiten wenig Torraumszenen. Beide Defensivreihen standen sehr stabil. Wir hatten den Anspruch, diese Partie zu gewinnen. Immerhin haben wir die Punktedistanz zu Bühlertal gewahrt. Der Zähler kann am Ende noch sehr wertvoll sein." Leicht angeschlagen musste Abwehrchef Ranil Weerakkody vom Platz, wobei Gallmann eher von einer Vorsichtsmaßnahme sprach.

Bevor mit Lahr, Auggen und Solvay Freiburg drei Gegner warten, gegen die eine Aufstockung des Punktekontos durchaus wahrscheinlich ist, müssen die Neustädter am kommenden Wochenende spielfrei zuschauen, ob die Konkurrenz punktet oder schwächelt. Gallmann: "Ideal ist das nach nur zwei Punktspielen nicht." Immerhin ist es dem Coach gelungen, mit dem starken Landesligisten und Titelanwärter FC Radolfzell einen attraktiven Testspielpartner für den kommenden Samstag zu gewinnen. "So bleiben wir hoffentlich einigermaßen im Rhythmus, wobei ich glaube, dass Radolfzell uns deutlich aufzeigen wird, wo unsere Schwachstellen liegen. So lässt sich dem punktspielfreien Wochenende noch etwas positives abgewinnen." Zudem bietet sich genügend Zeit, um kleinere Blessuren auszukurieren, um ab dem 11. März weiterhin fleißig zu punkten.