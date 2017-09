Regionalsport Schwarzwald Trainer Gallmann hat viel Vertrauen

FC Neustadt spielt beim 1. FC Rielasingen-Arlen

Fußball-Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FC Neustadt (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Bereits zum zweiten Mal stehen sich beide Mannschaften in dieser Saison in einem Pflichtspiel gegenüber. Vor rund drei Wochen unterlag Neustadt im Pokal auf eigenem Platz mit 0:4. „Wir haben damals die Partie lange offen gehalten. Wir trauen uns auch am Sonntag einen ähnlich couragierten Auftritt zu“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann.

Wie vor einer Woche beim 3:3 in Offenburg sind die Neustädter einmal mehr klarer Außenseiter. „Wir wollen ein unbequemer Gegner sein. Dass uns Rielasingen in vielen Bereichen voraus ist, wissen wir. Wir haben aber auch Möglichkeiten, um sie zu ärgern“, ergänzt Gallmann. Nach schwachem Start hat Rielasingen die vergangenen zwei Partien gewonnen. „Sie sind in der Breite unglaublich stark besetzt. Da sitzen einige Spieler auf der Bank, die bei mir alle in der Startelf stehen würden. Qualitativ hat Rielasingen den besten Kader der Liga“, ergänzt Gallmann.

Gallmann wird seine Mannschaft personell umbauen. Mit Arne Mundinger und Dominic D’ Antino stehen zwei Spieler aus der Partie von Offenburg nicht zur Verfügung. Dafür kehrt Florian Heitzmann nach seiner Ein-Spiel-Sperre zurück. Ins Tor kehrt Stammkeeper Rick Kiefer, der zuletzt aus privaten Gründen fehlte, zurück.

Trotz des zu erwartenden Offensivschwungs der Gastgeber will der FCN-Trainer taktisch nicht groß umstellen. „Wir haben eine Spielphilosophie, die sich nicht unbedingt nach dem Gegner richtet. Wir werden unsere Prinzipien beibehalten, schon um die Automatismen nicht zu gefährden“, so Gallmann. Rielasingen agiere sehr dynamisch und variabel. Gallmann: „Da werden wir die entsprechenden Maßnahmen finden müssen.“ Noch wartet Neustadt auf den ersten Saisonsieg. Diesen ausgerechnet in Rielasingen zu erwarten, wäre vermessen. Zumindest einen Zähler aber möchten die Hochschwarzwälder gern im Rückreisegepäck verstauen.