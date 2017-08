Regionalsport Schwarzwald Trainer Gallmann fordert Ruhe und Geduld

FC Neustadt will bei Verbandsliga-Schlusslicht Stadelhofen punkten. Etliche Spieler verletzt

Fußball-Verbandsliga: SV Stadelhofen – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Obwohl am Wochenende erst der dritte von 34 Spieltagen ansteht, hat die Partie für die Neustädter bereits wegweisenden Charakter. Mit einem Sieg würden sich die Hochschwarzwälder zunächst einmal ins Tabellenmittelfeld katapultieren, bei einer Niederlage wäre ein längerer Aufenthalt im Tabellenkeller möglich. Die Konstellation bietet Neustadt eine reelle Chance, denn Stadelhofen ist nach zwei Partien Schlusslicht der Liga und kassierte in beiden Spielen jeweils vier Gegentreffer.

Es gibt in der Liga wohl nicht so viele Gegner, die sich mit Neustadt auf Augenhöhe befinden. Stadelhofen zählt nicht nur wegen des Fehlstarts dazu, wobei FCN-Trainer Benjamin Gallmann relativiert: „Die Gastgeber hatten ein schweres Auftaktprogramm. Wir werden den Gegner richtig einordnen.“ Er weiß, wovon er spricht, hat er sich doch Stadelhofen am vergangenen Spieltag persönlich angeschaut. „Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Die Mannschaft hat Qualität.“

Qualität haben auch die Neustädter, wenn sie in Bestbesetzung spielen. Davon ist jedoch aktuell nicht auszugehen. Ranil Weerakkody musste am Dienstag im Training aussetzen und Tobias Falkowski die Übungseinheit abbrechen. Beide werden mit nach Stadelhofen reisen und sich unmittelbar vor dem Anpfiff noch einem Fitnesstest unterziehen. Überhaupt nicht trainiert hat in dieser Woche der angeschlagene Tobias Gutscher. Da auch der Einsatz von Dominic D’ Antino fraglich ist und Stefan Ketterer wegen des Studiums in Köln bleibt, hat Gallmann wohl nur wenig Auswahl, will aber nicht jammern. „Ich werde elf Spieler auf den Platz schicken, die alle mein Vertrauen haben.“

Gallmann verlangt von seiner Mannschaft Ruhe und Geduld, aber auch eine gute Balance zwischen Lockerheit und engagiertem Auftreten. Seine Elf habe 90 Minuten Zeit für den möglicherweise entscheidenden Treffer. Gallmann geht im Vorfeld nicht davon aus, dass es in der Partie viele Tore geben wird. „Die Frage wird sein, wer den ersten gravierenden Fehler macht. Uns sollte das nach Möglichkeit nicht passieren“, fügt Gallmann an.