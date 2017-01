Trainer Frank Berrer verlängert

SG Riedböhringen/Fützen setzt Zusammenarbeit fort

Fußball-Bezirksliga: (daz) Die Verantwortlichen der SG Riedböhringen/Fützen und Trainer Frank Berrer haben sich auf eine Fortsetzung ihrer gemeinsamen Arbeit über die aktuelle Saison hinaus geeinigt. Berrer wird die Mannschaft auch in der Saison 2017/18 trainieren. „Es waren schnelle und interessante Gespräche. Die Vereinsführung wollte mich behalten und ich wollte bei der Mannschaft bleiben. Für mich war klar, dass ich gern länger als nur eine Saison mit der Mannschaft arbeiten möchte, da ich viel Entwicklungspotenzial sehe“, sagt Berrer. Aktuell spielt die SG Riedböhringen/Fützen im ersten Jahr in dieser Konstellation und überwintert mit 23 Punkten auf Platz zehn der Liga. Am Montag bittet Berrer seine Spieler zum Trainingsauftakt. Das erste Punktspiel findet Mitte März statt.