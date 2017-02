Trainer Blanco trotz Sieg nicht zufrieden

FC Schonach offenbart gegen Dotternhausen einige Mängel

Fußball: (daz) In einem Vorbereitungsspiel über dreimal 40 Minuten feierte Landesligist FC Schonach am Samstag einen 2:1-Testspielsieg beim Bezirksligisten SV Dotternhausen. Gianvito Romeo und Jannik Reiner erzielten die Tore der Schonacher. Mit dem Ergebnis, nicht aber mit dem Spiel seiner Elf, war Schonachs Trainer Enrique Blanco zufrieden. „Wir haben zu oft den Ball nur geschlagen und nicht die gewünschten Ballstafetten gezeigt. Ich bin mit dem Spiel nicht zufrieden. Wir können deutlich besser Fußball spielen. Wir haben all das vermissen lassen, was uns eigentlich stark macht“, resümierte Blanco die 120 Spielminuten. Zudem habe seine Elf gegen einen Gegner, der sehr defensiv stand, zu statisch agiert. Blanco bereitet nun das Programm vor, mit dem er seine Akteure am kommenden Wochenende ins Trainingslager einladen wird.