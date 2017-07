Regionalsport Schwarzwald Torreiches Testspiel zwischen Bad Dürrheim und Schonach

Verbandsligist schlägt Landesligisten mit 4:3

Verbandsligist FC Bad Dürrheim gewann am Dienstagabend sein erstes Testspiel gegen den Landesligisten FC Schonach mit 4:3. Die ersten beiden Tore erzielten die Gäste, die ebenfalls ihren ersten Test absolvierten. Alex German traf zum 0:1 und Neuzugang Julian Kaiser zum 0:2. Joshua Woelke verkürzte noch vor der Pause auf 1:2 und traf nach dem Wechsel zum 2:2. Mustafa Akgün brachte die Bad Dürrheimer mit einem Doppelpack mit 4:2 in Führung. Kurz vor Schluss traf Julian Kaiser zum 4:3-Endstand. Bad Dürrheims Vize-Chef Alexander Thumer meinte nach der Partie: „Für das erste Spiel war die Leistung unserer Mannschaft in Ordnung. Allerdings ist auch noch Sand im Getriebe, vor allem im Defensivbereich“. Schonachs Trainer Enrique Blanco war trotz der Niederlage zufrieden: „Wir haben den Ball gut laufen lassen und gutes Pressing gespielt.“ In der Szene auf dem Bild versucht der Schonacher Manuel Passarella (rechts), den Bad Dürrheimer Kapitän Felix Schaplewski zu stoppen. Bild: direvi