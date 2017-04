Regionalsport Schwarzwald Torfestival in Unterkirnach

Torfestival in Unterkirnach

21. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Beha und Majoubi treffen dreifach

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – FC Peterzell 1:1 (1:1). Das Duell zwischen dem Tabellenfünften und dem Vierten endete ohne Sieger. Die frühe Peterzeller Führung glich die DJK noch vor der Pause aus. Insgesamt zeigte der Unparteiische neunmal Gelb. Tore: 0:1 (12.) Dennis Haas, 1:1 (37.) Christian Neininger. ZS: 65. SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf).

FV Marbach – Spfr. Neukirch 2:0 (0:0). Neukirch machte es dem Tabellenführer durch sein aggressives Auftreten sehr schwer. In Halbzeit eins kam Marbach nur zu drei Chancen. Ein abgefälschter Ball führte nach glücklicher Entstehung zum 1:0. Das entscheidende 2:0 fiel nach einem Konter. Am Ende gewannen die Marbacher verdient. Tore: 1:0 (65.) Michael Effinger, 2:0 (90.) Stefan Henseleit. ZS: 120. SR: Kurt Tröndle (Bonndorf). Bes. Vork.: Gelb-Rot (88.) Patrick Berger (FVM), Gelb-Rot (88.) Neukirch.

FC Unterkirnach – FC Kappel 6:3 (3:2). Neun Tore und ein Dreierpack: Die Unterkirnacher Führung verwandelte Kappel in ein 2:1. Zur Pause ging aber der Gastgeber wiederum in Führung. Nach dem Seitenwechsel stand es zunächst 3:3, bevor Unterkirnach auf 6:3 wegzog. Tore: 1:0 (11.) Jakob Beha, 1:1 (23.) Marius Süss, 1:2 (32.) Stefan Ettwein, 2:2 (35.) Jan Koch, 3:2 (45.) Marvin Breithaupt, 3:3 (58.) Kevin Kitiratschky, 4:3 (59.) Beha, 5:3 (90.) Beha, 6:3 (90.+3) Robert Logusan. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

FC Königsfeld II – NK Hajduk Villingen 0:3 (0:1). Hajduk war von Beginn an die bessere Mannschaft. Ein Königsfelder Eigentor bescherte den Gästen die verdiente Führung. Nach der Pause machten Hrvoje Jozinovic mit einem Volleyschuss sowie Josip Jozinovic per Elfmeter den Sieg des Favoriten klar. Tore: 0:1 (39.) ET, 0:2 (72.) Hrvoje Jozinovic, 0:3 (80.) Josip Jozinovic. ZS: 150.

FC Fischbach – VfB Villingen 3:0 (0:0). Mit einem Dreierpack binnen neun Minuten avancierte Mohamed Majoubi zum Matchwinner. Fischbach hatte schon in Hälfte eins gute Chancen zur Führung, erst nach einer Stunde war die VfB-Abwehr geknackt. Alle drei Tore fielen nach schnellem Umschaltspiel im Mittelfeld. Tore: 1:0 (62.) Mohamed Majoubi, 2:0 (67.) Majoubi, 3:0 (71.) Majoubi. ZS: 100. SR: Claudius Hirt (Geisingen).

SV Rietheim – SG Buchenberg/Neuhausen 2:1 (2:1). Nach fünf Minuten brachte Nico Meder die Hausherren mit einem Drehschuss in Front. Nach 25 Minuten legte Meder nach, ehe Julian Lelle einen Ballverlust der Rietheimer zum Anschluss ausnutzte. Die SG war in Hälfte zwei bemüht, der SVR brachte den verdienten Sieg locker über die Zeit. Tore: 1:0 (5.) Nico Meder, 2:0 (25.) Meder, 2:1 (41.) Julian Lelle. ZS: 120. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).

FC Weilersbach – FC Tannheim 2:2 (2:1). Sinan Kurban brachte die Hausherren mit zwei Toren völlig verdient in Führung. In der Folge verlor Weilersbach jedoch komplett den Faden. Mit zwei nahezu identischen Toren nach Freistößen glich Tannheim aus. In der Schlussphase zitterte sich der Gastgeber zum Remis. Tore: 1:0 (24.) Sinan Kurban, 2:0 (30.) Kurban, 2:1 (41.) Benjamin Kreuz, 2:2 (76.) Maximilian Wolfram. ZS: 60. SR: Ernst Demattio (Vöhrenbach).

Die Partie FC Triberg gegen FC Gütenbach wurde von den Gütenbachern aufgrund von personellen Gründen abgesagt.