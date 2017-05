Regionalsport Schwarzwald Tops und Flops der Schwarzwälder Landesligisten

Rückblick auf die Saison 2016/17. DJK Donaueschingen bester Verein in der Region

Fußball-Landesliga: Bei der Vergabe der ersten zwei Plätze spielten die sieben Schwarzwälder Landesligisten in dieser Saison keine Rolle, auch wenn DJK Donaueschingen letztlich nur knapp die Vizemeisterschaft verpasste. Mit Gutmadingen gab es lediglich einen Absteiger, nachdem es zwischenzeitlich viel schlimmer ausgesehen hatte. Somit bleibt das Gleichgewicht in der Liga zwischen den Bezirken Schwarzwald sowie Bodensee und Hegau einigermaßen erhalten. Ein Rückblick auf die Tops und Flops der sieben Schwarzwälder Vereine.

DJK Donaueschingen

Tops: Mit 65 Punkten und Platz drei erzielte DJK Donaueschingen das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Ein Zähler fehlte zur Verbandsliga-Aufstiegsrunde. Mit einer jungen Mannschaft haben die Allmendshofener überzeugt. 75 erzielte Tore sind ein kaum erwarteter Wert. In der Torjägerliste stehen mit Ohnmacht (26) und Schorpp (17) zwei Spieler in den Top-Sechs. Seit dem neunten Spieltag stand die Elf ununterbrochen auf einem der ersten vier Plätze, an sieben Spieltagen sogar auf Platz eins der Tabelle. Die DJK gehört zu den vier Mannschaften, die keine Rote Karte sahen, allerdings gab es fünfmal gelbrot.

Flops: Schwach sind in erster Linie die 63 Gegentore. Aus den ersten drei Saisonspielen und fünf Partien vor und nach der Winterpause holte die Elf nur einen Punkt und verspielte somit einen der ersten zwei Plätze. „Ich bin zu 95 Prozent zufrieden, aber auch zu fünf Prozent enttäuscht. Einer der ersten zwei Plätze wäre möglich gewesen“, bilanziert Trainer Christian Leda. In erster Linie lag es am lange Zeit sehr kleinen Kader. Mit mehr Personal wäre ein Angriff auf die Top-Platzierungen möglich gewesen.

Fazit: Nach Platz sechs im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg hat sich die DJK in der zweiten Saison endgültig in der Liga etabliert. Die Mannschaft ist jung und kann in der Zusammensetzung noch zwei, drei Jahre ausgezeichnete Leistungen bringen. Jetzt den Angriff auf die Meisterschaft auszurufen, wäre für Leda „arrogant und realitätsfremd“. Die Qualität der Mannschaft spricht indes für einen dauerhaften Aufenthalt in den einstelligen Tabellenplätzen. Sollte der Kader erweitert und vom Verletzungspech verschont werden, scheinen auch höhere Ziele nicht unerreichbar. „Natürlich messen wir uns an hohen Zielen. Dennoch wird es schwer, diese tolle Saison zu wiederholen. Wir müssen konstanter in den Leistungen werden, Schwachstellen abbauen und in allen Bereichen zulegen“, gibt Leda die nächsten Ziele vor.

FC 08 Villingen II

Tops: Mit den Abschlussplatzierungen sieben, vier, fünf und nun erneut fünf hat sich der FC 08 Villingen II in der Liga auf einem guten Niveau stabilisiert. In ganz Südbaden gibt es nur mit der Reserve des SC Freiburg (Oberliga) eine erfolgreichere Zweitvertretung. Zweimal Platz fünf schaffte Trainer Jörg Klausmann. „Mir haben die zwei Jahre viel Spaß gemacht. Die Jungs waren engagiert und viele haben einen Schritt nach vorne gemacht.“ Die Elf bewegte sich immer zwischen den Plätzen eins und sieben und stand seit dem 19. Spieltag mit einer Ausnahme durchgehend auf Rang fünf. „Wir waren bis zum Schluss eine gute Gemeinschaft. Ich übergebe eine intakte Mannschaft“, betont Klausmann. Es gab keine einzige rote Karte, jedoch vier gelbrote.

Flops: Oftmals musste Klausmann personell experimentieren. In einigen Partien standen nur zwölf Spieler zur Verfügung. Defensiv gab es einige Schwachstellen. Das negative Torverhältnis (62:63) überrascht. Die mangelhafte Chancenauswertung war durchgehend ein Thema für den Trainer. Die einstige Heimstärke ging bei nur sechs Siegen in 16 Spielen verloren. Oftmals gab es größere Schwankungen in den Leistungen. Im Zweikampfverhalten sah Klausmann zudem Nachteile.

Fazit: Klausmann übergibt an seinen Nachfolger Marcel Yahyaijan eine intakte Mannschaft. Größere personelle Umbrüche sind normal. Es wird viel Abgänge geben. Aus dem eigenen Nachwuchs drängen Spieler nach, was bei zweiten Mannschaften normal ist. Klausmann wünscht seinem Nachfolger „ein gutes Fingerspitzengefühl bei Spielern, die aus dem Kader der ersten Mannschaft kommen“. Die Perspektive scheint zu stimmen, zumal Yahyaijan viele Fußballer aus seiner Tätigkeit als A-Jugend-Trainer kennt. Sollte die Elf auf eigenem Platz wieder erfolgreicher werden, scheint ein Angriff auf die ersten zwei Plätze möglich.

FC Schonach

Tops: Schonach hat eine glanzvolle Saison gespielt. Die Höhepunkte überwiegen. Einzug in das südbadische Pokalhalbfinale, Platz sieben in der Abschlusstabelle, die erneute Qualifikation für den Landespokal und dazu 44 Punkte als Aufsteiger. „Das wäre noch vor zwei Jahren in Schonach schier undenkbar gewesen“, sagt Trainer Enrique Blanco. Seine Mannschaft habe sich vor allem in der zweiten Saisonhälfte in der Liga sehr wohlgefühlt, wie 26 Punkte und Platz sechs in der Rückrundentabelle unterstreichen. Da hat sich auch die Defensive deutlich stabilisiert. Erstaunlich zudem: In nahezu jeder Partie standen sieben oder acht Eigengewächse in der Anfangsformation. Auch das Handicap der kurzen Vorbereitung nach den Aufstiegsspielen hat die Elf gut kompensiert. Schonach hat ein Jahr für das eigene Geschichtsbuch geschrieben.

Flops: Die Elf musste zu Saisonbeginn Lehrgeld zahlen, vor allem bei der 0:4-Pleite beim FC 08 Villingen II. Noch ist die junge Elf längst nicht am Zenit angekommen und hat noch Luft nach oben. „Wir sind erst bei 70 Prozent“, stellt Blanco nach der tollen Saison fest. Verbessert werden muss die Ruhe in den eigenen Aktionen. Blanco: „Wir leisten uns noch zu viele Ballverluste und spielen manchmal zu hektisch.“ Auch 102 gelbe Karten und sechs Platzverweise sind zuviel.

Fazit: Schonach hat die Landesliga belebt. Die Messlatte wurde sehr hoch gelegt. Blanco will in der zweiten Saison „mehr Spielkultur einbringen“. Neben Wetzig (Furtwangen) und Hettich (eigene Jugend) sollen noch zwei, drei Verstärkungen kommen. „Wir werden noch besser aufgestellt in das zweite Jahr gehen. Ich habe keinerlei Befürchtungen, dass es einen Abfall geben kann“, ist Blanco zuversichtlich, dass ihm und den Spielern eine Wiederholung gelingen kann. Er wird weitere junge Spieler einbauen. Die Mannschaft hat wertvolle Erfahrungen gesammelt, die 2017/18 in eine ähnlich erfolgreiche Saison münden sollen.

FC Löffingen

Tops: Löffingen startete stark in die Saison. An den ersten zehn Spieltagen stand die Elf fünfmal auf Rang eins. Nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Runde schien Löffingen wieder ganz oben mitzuspielen. Doch erst mit dem 4:0-Sieg am letzten Spieltag gegen Meister Radolfzell schöpfte die Elf wieder ihr Potenzial aus. „Vielleicht war unser Saisonstart zu gut und erhöhte die Erwartungshaltung, die wir aufgrund der vielen verletzten Spieler nicht erfüllen konnten“, sagt der scheidende Trainer Tobias Urban. Er habe sich in den fünf Jahren stets „pudelwohl“ im Kreis der Mannschaft gefühlt. Urban kann mit der guten Mittelfeldplatzierung leben, sagt aber ebenso: „Es wäre mehr möglich gewesen.“

Flops: Nach den Plätzen sechs und zwei hat der FC Löffingen mit Rang acht das schlechteste Ergebnis seit dem Wiederaufstieg erzielt. Bis zum vorletzten Spieltag musste um den Klassenerhalt gezittert werden. Der Elf ging zuletzt die Puste aus. Sechs Niederlagen am Stück vor dem abschließenden Heimsieg hatte es in Löffingen zuvor nicht gegeben. Die 60 Gegentore unterstreichen defensive Schwächen. Der kleine Kader war ein Nachteil beim großen Verletzungspech, als Stammspieler wegbrachen. Da wurde deutlich, dass es aus der eigenen Jugend kaum Nachrücker gab. Dabei hat Löffingen immer Talente entwickelt, die es in höhere Ligen geschafft haben. „Hier muss der Verein wieder den Hebel ansetzen. Wir müssen wieder mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs heranführen“, gibt Urban seinem Nachfolger mit auf den Weg.

Fazit: Mit dem neuen Trainer Tim Heine will Löffingen wieder den Vorwärtsgang einlegen. „Ich bin ein Fan von Tim. Er passt exakt nach Löffingen“, lobt Urban seinen Nachfolger. Die Mannschaft sei charakterlich intakt und fit, zumal einige langzeitverletzte Spieler zurückkehren werden. In den kommenden drei, vier Jahren dürfte Löffingen in der Liga weiterhin eine gute Rolle spielen. Heine kennt die Landesliga aus seiner Zeit in Furtwangen.

FC Furtwangen

Tops: Der FC Furtwangen hat dank vier Siegen in den letzten fünf Partien den Klassenerhalt geschafft. Mehr war in der verkorksten Saison kaum möglich. Junge Spieler wie Geiger, Fichter, Wehrle oder auch der ältere Schmitz haben eine gute Entwicklung hingelegt. Die Elf behielt immer die Nerven und steckte Rückschläge wie langwierige Verletzungen, vor allem im Abwehrverbund, weg. „Wir hatten oftmals kaum elf Spieler. Viele von den Jungs mussten alle Partien bestreiten. Sie haben meinen Respekt verdient“, sagt Spielertrainer Markus Knackmuß.

Flops: Der Abwärtstrend beim FC Furtwangen geht weiter. Nach den Abschlussplatzierungen drei, vier, fünf und neun steht nun Rang zehn. Lange sah es sogar noch schlechter aus. Nur an drei Spieltagen stand die Elf nicht auf zweistelligen Tabellenplätzen. Mehrfach war der kleine Kader ein großer Nachteil. Selbst Co-Trainer Matthias Vollmer stand regelmäßig auf den Spielberichtsbögen. Der halbjährige Ausfall von Angreifer Meier wurde nie kompensiert. Gleiches gilt für das lange Verletzungspech von Spielern im Defensivverbund. Nur 42 erzielte Treffer sind eine schlechte Bilanz. Die Mannschaft erarbeitete sich zwar viele Möglichkeiten, nutzte aber nur einen Bruchteil davon.

Fazit: Sich allein mit dem Klassenerhalt zufrieden zu geben, kann auf Dauer nicht der Anspruch der Furtwanger sein. „Wir werden die richtigen Lehren aus der Saison ziehen und unseren Kader breiter aufstellen“, betont Knackmuß. Die ersten Neuverpflichtungen sind bereits getätigt. Mit Markus Ringwald kommt ein Spieler zurück, der inzwischen Verbandsliga-Status hat. Große Hoffnungen setzt Knackmuß auch auf die Rückkehr von Prezer. „Typen wie ihn brauchen wir dringend.“ Knackmuß sieht weiterhin viel Qualität im Kader, um in der Tabelle wieder deutlich weiter oben anzuklopfen. „Wir haben in den abschließenden Partien die Messlatte hoch gelegt und gezeigt, welche Qualität wir haben. Diese sollten wir zukünftig ab dem ersten Spieltag abrufen“, wünscht sich Knackmuß. Vor allem aber wünscht sich der Trainer, dass das Verletzungspech die Bregtäler künftig verschont.

DJK Villingen

Tops: Die DJK Villingen hat mit einem unglaublichen Schlussspurt den Klassenerhalt geschafft. Hauptgrund dafür waren die 30 von 39 möglichen Punkten aus den letzten 13 Saisonspielen. Möglich war das nur mit einer intakten Mannschaft und einem unheimlich großen Willen. Die Spieler verstanden im Lauf der Rückrunde immer besser die Philosophie des Trainer-Teams Ralf Hellmer/Jan Hirsch. Hellmer nennt dafür eine veränderte Spieleröffnung, aber auch eine bessere Defensivarbeit. Die Mannschaft kam in einen Lauf und hatte selbst gegen deutlich besser platzierte Konkurrenten Vorteile. Mehrere junge Spieler wurden an das Landesliga-Niveau herangeführt. Mit Akteuren wie Tritschler, Riesle, Haas, Amiti, Sarr, Reich oder Wieczorek bestritten sieben Spieler 26 oder mehr Partien.

Flops: Die DJK startete mit einem 2:0-Erfolg beim Namensvetter in Donaueschingen. Im dritten Spiel folgte ein 5:2-Erfolg in Löffingen. Eine Wiederholung des vierten Platzes aus der Saison zuvor schien machbar. Was zu diesem Zeitpunkt keiner ahnte: Es waren die letzten Siege im Kalenderjahr 2016. Es setzte ein nie für möglich gehaltener Abwärtstrend ein. Schon am achten Spieltag stand die DJK erstmals auf einem Abstiegsplatz, der erst am 32. Spieltag verlassen wurde. Trainer André Herbst warf das Handtuch und auch Hellmer hatte zunächst keinen Erfolg. Nahezu alle Zeichen deuteten auf Abstieg. Schwach blieb die Heimbilanz. In dieser Tabelle ist die DJK am Saisonende Schlusslicht.

Fazit: Die Villinger bleiben in der Landesliga. Seit den ersten Rückrundenspielen gab es kein anderes Ziel. Jetzt gilt es, die richtigen Lehren zu ziehen und eine ähnliche Zittersaison zu vermeiden. Hellmer: „Wir sind gut beraten, schnell wieder in den Erfolgsmodus zu finden. Dazu muss das Selbstvertrauen stimmen. Ich setze auch auf den zwischenmenschlichen Bereich.“ Die Villinger sollten die Qualität für einen einstelligen Tabellenplatz haben, was es ab dem ersten Spieltag der kommenden Saison zu bewiesen gilt.

FC Gutmadingen

Tops: Auch wenn das Saisonziel Klassenerhalt deutlich verfehlt wurde, nimmt Trainer Heinz Jäger einige positive Dinge mit. „Ein Jahr Landesliga hat uns mehr gebracht als zehn Jahre Bezirksliga. Auf höherem Niveau gegen Mannschaften zu spielen, die noch vor wenigen Jahren unerreichbar schienen, hat uns alle vorangebracht.“ Abschlussqualitäten zeigte Manuel Huber, der mit seinen 25 Treffern fast 50 Prozent aller Gutmadinger Tore erzielte. Gutmadingen hat viele Partien unglücklich oder in der Schlussphase verloren. Die Elf hielt oftmals gut mit, bevor Fehler bestraft wurden.

Flops: Gutmadingen stand an 31 von 32 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz. Auswärts holte die Elf aus 16 Spielen nur fünf Punkte, ein gewichtiger Grund für den Abstieg. Ein anderer liegt für Jäger in der vergangenen Meistersaison in der Bezirksliga. „Wir waren zu schnell Meister. Die Konzentration ging verloren und wir wurden zu wenig gefordert. Das war, vom heutigen Standpunkt betrachtet, sicherlich nicht gut.“ Hinzu kam, dass Ausfälle von Stammspielern nicht kompensiert werden konnten.

Fazit: Der Abstieg wird den FC Gutmadingen nicht umwerfen. Gelingt es das Gros der Mannschaft zu halten, wird man in der Bezirksliga wieder angreifen. Die gewonnene Landesliga-Erfahrungen werden helfen. Auch Jäger gibt sich angriffslustig. Ob es mit dem sofortigen Wiederaufstieg klappt, hängt auch vom Verletzungspech ab. Gutmadingen wird in der Bezirksliga zu den Favoriten gehören. Die Elf ist gewachsen, hat Qualität und mit Jäger einen guten Coach mit stets neuen Ideen. Die Fans stehen weiterhin hinter der Elf. Die Mannschaft wird mit Sicherheit nicht in ein Loch fallen. Dafür spricht trotz des Abstiegs der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre.