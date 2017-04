Top-Spiel endet 2:2

Jürgen Wimmer, Trainer des FC Königsfeld II, tippt den 23. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) DJK Villingen II – FC Gütenbach. „Villingen spielt eine deutlich bessere Saison als im Vorjahr. Die Mannschaft ist gefestigt und setzt sich mit 3:1 durch. Gütenbach muss wie wir für die Kreisliga B planen.“

FC Königsfeld II – VfB Villingen. „Wir wollen uns gut verkaufen. Im Hinspiel haben wir uns achtbar geschlagen und so hoffe ich auf zumindest einen Punkt. Wir hatten viel Verletzungspech über die gesamte Saison und werden versuchen, im Sommer einen Neustart zu wagen. Eventuell in der Kreisliga B. Ein paar Punkte wollen wir noch holen.“

FV Marbach – NK Hajduk Villingen. „Das Top-Spiel. Erster gegen Zweiter. Ich sehe beide Mannschaften wegen ihrer spielerischen Qualität nahezu auf Augenhöhe. Es sind die beiden besten Teams der Liga. Ich tippe ein 2:2-Unentschieden.“

FC Fischbach – FC Triberg. „Triberg hat Platz zwei noch nicht abgeschrieben, darf sich aber keine weiteren Ausrutscher leisten. Ein Sieg muss für die Gäste her, was in Fischbach jedoch alles andere als einfach wird. Wenn bei den Gästen alles klappt, gewinnen sie 2:1.“

FC Kappel – SG Buchenberg/Neuhausen. „Beide Teams haben sich in der laufenden Saison den Ruf etwas launisch zu sein erarbeitet. Da gab es einige Auf und Abs. Kappel gewinnt 1:0.“

SV Rietheim – Sportfreunde Neukirch. „Rietheim hat sich nach der Winterpause gefangen und wirkt deutlich stabiler. Neukirch steht mit dem Rücken zur Wand. Ich würde meinem Rietheimer Trainerkollegen Rafael Zimmermann einen 2:0-Sieg gönnen.““

FC Weilersbach – FC Peterzell. „Peterzell spielt als Aufsteiger eine gute Runde. Sie werden auch in Weilersbach punkten. Ich tippe 1:1.“

FC Unterkirnach – FC Tannheim. „Beide Teams trennen drei Punkte. Das ist für Unterkirnach die Chance, die Lücke zu schließen. Ich tippe 2:0, weil ich hoffe, dass Unterkirnachs Spielertrainer Robert Logusan sich mit dem Klassenerhalt verabschiedet. Das hat er verdient.“